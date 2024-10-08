Северное сияние, наказание за смертельное ДТП и гадалки-мошенницы. Омск сегодня

Мошенницы под видом гадалок обманули нескольких омских студенток. К одной из них аферистки подошли на улице и стали рассказывать, что на ее семью наложена порча. Чтобы ее снять, нужно было провести ритуал, частью которого была передача золотых украшений и денег в носке вместе с ритуальными предметами. Девушка поверила мошенницам, однако позже поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.