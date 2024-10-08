gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 14:51

Published 8 октября, 14:51

Modified 8 октября, 14:54

Updated 8 октября, 14:54

Иллюстрация

Северное сияние, наказание за смертельное ДТП и гадалки-мошенницы. Омск сегодня

8 октября 2024, 14:51
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Над Омском заметили яркое северное сияние

Сегодня ночью омичи стали свидетелями необычного природного явления. В разных районах области небо окутало невероятное северное сияние. В областном центре его заметили жители Левого берега, Амура, Чкаловска и других районов города. Однако особенно ярким, традиционно, сияние наблюдали жители отдаленных районов.

Омичи всю ночь наблюдали за ярким северным сиянием
Узнать подробнее

Новость №2. Водителя фуры будут судить за смертельное ДТП на трассе

Региональная прокуратура передала в суд дело 64-летнего водителя-экспедитора из Кургана, из-за которого на трассе Омск-Новосибирск случилось смертельное ДТП. Было установлено, что мужчина перевозил около 20 тонн товаров из Приморского края в Москву и не убедился в безопасности маневра на дороге. В результате он столкнулся с легковушкой, которая после удара влетела в другой большегруз. Ее водитель погиб на месте.

Машина в хлам, водитель погиб. Пожилому курганцу грозит 5 лет за ДТП на омской трассе
Узнать подробнее

Новость №3. Мошенницы обманули омских студенток с помощью «ритуалов»

Мошенницы под видом гадалок обманули нескольких омских студенток. К одной из них аферистки подошли на улице и стали рассказывать, что на ее семью наложена порча. Чтобы ее снять, нужно было провести ритуал, частью которого была передача золотых украшений и денег в носке вместе с ритуальными предметами. Девушка поверила мошенницам, однако позже поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

«Порча на семье»: в Омске 19-летние студентки стали жертвами гадалок-мошенниц
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Прокуратура#Мошенничество#ДТП с пострадавшими#Авария#Мошенники#Новости#Итоги дня#Природа#Мошенник#Гадалка#Северное сияние#Атмосферные явления#Природное явление
Подпишитесь