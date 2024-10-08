Северное сияние, наказание за смертельное ДТП и гадалки-мошенницы. Омск сегодня

Posted 8 октября, 14:51
Published 8 октября, 14:51
Modified 8 октября, 14:54
Updated 8 октября, 14:54
Новость №1. Над Омском заметили яркое северное сияние
Сегодня ночью омичи стали свидетелями необычного природного явления. В разных районах области небо окутало невероятное северное сияние. В областном центре его заметили жители Левого берега, Амура, Чкаловска и других районов города. Однако особенно ярким, традиционно, сияние наблюдали жители отдаленных районов.
Новость №2. Водителя фуры будут судить за смертельное ДТП на трассе
Региональная прокуратура передала в суд дело 64-летнего водителя-экспедитора из Кургана, из-за которого на трассе Омск-Новосибирск случилось смертельное ДТП. Было установлено, что мужчина перевозил около 20 тонн товаров из Приморского края в Москву и не убедился в безопасности маневра на дороге. В результате он столкнулся с легковушкой, которая после удара влетела в другой большегруз. Ее водитель погиб на месте.
Новость №3. Мошенницы обманули омских студенток с помощью «ритуалов»
Мошенницы под видом гадалок обманули нескольких омских студенток. К одной из них аферистки подошли на улице и стали рассказывать, что на ее семью наложена порча. Чтобы ее снять, нужно было провести ритуал, частью которого была передача золотых украшений и денег в носке вместе с ритуальными предметами. Девушка поверила мошенницам, однако позже поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.