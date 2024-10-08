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Атмосферные явления

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2024
Северное сияние, наказание за смертельное ДТП и гадалки-мошенницы. Омск сегодня
8 октября, 14:51
2023
Метеозависимым омичам стоит запасаться лекарствами от мигрени
Сегодняшние возмущения магнитосферы — лишь предвестник бурь, которые ждут омичей в марте.
20 февраля 2023, 11:48
Светло как днем. Жители Омской области любовались последствиями магнитной бури
Сбывается прогноз по магнитным бурям. На широту Омской области доходит не только полярное сияние, но и опасность мигреней.
16 февраля 2023, 09:03
2022
Звездопад в самую долгую ночь. Что небо готовит омичам
Пик метеорного потока Урсиды. Омичи могут отпраздновать астрономический Новый год, наблюдая звездопад.
21 декабря 2022, 12:06

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