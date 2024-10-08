«Порча на семье»: в Омске 19-летние студентки стали жертвами гадалок-мошенниц

Согласно заявлению студентки, всё началось с того, что к ней подошла одна из мошенниц и начала рассказывать о том, что на её семью якобы наложена порча. В целях снятия этого магического влияния женщина предложила провести специальный ритуал. Для этого ей потребовались зеркала, сырое яйцо и немного воды. В этот момент к ним присоединилась её сообщница, и вместе они убедили молодую девушку отдать им свои золотые украшения и деньги, завернув их в носок вместе с ритуальными предметами. Мошенницы настоятельно просили студентку не развязывать свёрток в течение трёх часов.