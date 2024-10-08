gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 12:32

Published 8 октября, 12:32

Modified 8 октября, 12:34

Updated 8 октября, 12:34

Мошенницы обманули омских студенток с помощью «ритуалов»

«Порча на семье»: в Омске 19-летние студентки стали жертвами гадалок-мошенниц

8 октября 2024, 12:32
Фото: 1MI

Мошенницы обманули омских студенток с помощью «ритуалов»

Злоумышленницы из Новосибирска похитили у омских студенток деньги и золото.

В Омске сразу несколько студенток попали на уловки мошенниц. Недавно одна из потерпевших обратилась в правоохранительные органы, рассказав о том, как две неизвестные женщины обманным путём завладели её драгоценностями и деньгами.

Согласно заявлению студентки, всё началось с того, что к ней подошла одна из мошенниц и начала рассказывать о том, что на её семью якобы наложена порча. В целях снятия этого магического влияния женщина предложила провести специальный ритуал. Для этого ей потребовались зеркала, сырое яйцо и немного воды. В этот момент к ним присоединилась её сообщница, и вместе они убедили молодую девушку отдать им свои золотые украшения и деньги, завернув их в носок вместе с ритуальными предметами. Мошенницы настоятельно просили студентку не развязывать свёрток в течение трёх часов.

Видео: Омская полиция.

Однако, любопытство взяло верх, и вскоре студентка решила заглянуть в свёрток. К её ужасу, вместо ожидаемых золота и денег она нашла лишь камни, мелкие монеты и обрывки бумаги. Поняв, что стала жертвой мошенничества, девушка сразу же обратилась в полицию. В результате правоохранительные органы начали расследование и вскоре установили, что подобные случаи происходили и с другими студентками. Полиция получила еще два аналогичных заявления от девушек, подтвердивших, что они были обмануты теми же мошенницами. В процессе расследования удалось выяснить, что под подозрением оказались две женщины 43 и 46 лет, которые прибыли из Новосибирска.

Все эпизоды этих мошеннических действий были объедены в одно уголовное дело. В настоящее время обе злоумышленницы арестованы и находятся под стражей. Полицейские продолжают свою работу, выясняя возможные дополнительные случаи мошенничества и других пострадавших.

Как ранее сообщал Город55, было возбуждено уголовное дело из-за невыполненных работ на закрытой свалке. Компанию ООО «БМТ-Сервис» обвиняют в крупном мошенничестве.

Фальшивые отчеты: в Омске завели дело из-за ликвидации мусорной свалки в Амуре
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Видео#Полиция#Омск#Новосибирск#Мошенничество#Студентки#Ритуалы
Подпишитесь