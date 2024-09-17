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Posted 17 сентября, 04:50

Published 17 сентября, 04:50

Modified 17 сентября, 04:50

Updated 17 сентября, 04:50

Названа предположительная дата первого снега в Омске

В Омской области прогнозируют первый снег: вспоминаем, как было в прошлые годы

17 сентября 2024, 04:50
Фото: 1MI

Названа предположительная дата первого снега в Омске

Это произойдет примерно с 24 сентября. Северный ветер принесет в регион первый снегопад.

Как уже писал Город55, в ближайшие дни в Омске будет комфортная температура, и омичам не придется надевать теплые куртки и кофты. Однако с Урала на Омскую область движется мощный циклон с похолоданием и северными ветрами.

Согласно сервису Ventusky, примерно с 24 сентября в Омской области ожидается снег. Его принесет северный ветер.

Фото: Ventusky

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, с 16 по 18 сентября ночью ожидаются сильные заморозки. С 17 по 19 сентября днем прогнозируется до +20 градусов тепла днем, ночью температура воздуха будет порядка 0…-5 градусов.

Фото: Сайт Обь-Иртышского УГМС

Добавим, что в прошлом 2023 году первый снег омичи наблюдали 23 октября, когда весь город встал в 9-балльных пробках. В некоторых районах нашего региона он выпал еще раньше, 21 октября. Тогда жители поселка Тевриз рано утром увидели за окном припорошенные снегом грядки.

В 2022 году первый снег заметили уже 21 сентября. А в 2021 году первый снег в Омской области пошел 3 октября, тогда омичи активно снимали его на видео.

До -3! Мощное похолодание и снегопад идут в Омскую область
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#Кристина Антоносян#Общество#Погода#Снег#Пробки#Омск#Омская область#Россия#Заморозки#Циклон#Новости#Температура#Ветер#Прогноз#УГМС#Таяние снега
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