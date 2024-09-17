В Омской области прогнозируют первый снег: вспоминаем, как было в прошлые годы

Posted 17 сентября, 04:50
Published 17 сентября, 04:50
Modified 17 сентября, 04:50
Updated 17 сентября, 04:50
Как уже писал Город55, в ближайшие дни в Омске будет комфортная температура, и омичам не придется надевать теплые куртки и кофты. Однако с Урала на Омскую область движется мощный циклон с похолоданием и северными ветрами.
Согласно сервису Ventusky, примерно с 24 сентября в Омской области ожидается снег. Его принесет северный ветер.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, с 16 по 18 сентября ночью ожидаются сильные заморозки. С 17 по 19 сентября днем прогнозируется до +20 градусов тепла днем, ночью температура воздуха будет порядка 0…-5 градусов.
Добавим, что в прошлом 2023 году первый снег омичи наблюдали 23 октября, когда весь город встал в 9-балльных пробках. В некоторых районах нашего региона он выпал еще раньше, 21 октября. Тогда жители поселка Тевриз рано утром увидели за окном припорошенные снегом грядки.
В 2022 году первый снег заметили уже 21 сентября. А в 2021 году первый снег в Омской области пошел 3 октября, тогда омичи активно снимали его на видео.