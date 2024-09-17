В Омской области прогнозируют первый снег: вспоминаем, как было в прошлые годы

Добавим, что в прошлом 2023 году первый снег омичи наблюдали 23 октября, когда весь город встал в 9-балльных пробках. В некоторых районах нашего региона он выпал еще раньше, 21 октября. Тогда жители поселка Тевриз рано утром увидели за окном припорошенные снегом грядки.