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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

иллюстрация

Привалило немножко. Омичи получили в огороде утром «зимний сюрприз»

21 октября 2023, 06:28
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области сегодня утром выпал первый снег

Зимние осадки появились на севере региона.

Сегодня утром, 21 октября, в Омской области выпал первый снег. Предвещание холодного сезона возникло в Тевризском районе.

Жители рабочего поселка Тевриз проснулись и увидели за окном по-настоящему зимнюю картину. Снегом припорошило землю, где еще недавно были сделаны грядки.

Фото: предоставлено Городу55

Сегодня, по данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области дневная температура воздуха будет варьироваться от +2 до +7 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ранее местным жителям делали штормовое предупреждение.

Дело в том, что на этих выходных может быть достаточно сильный холодный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с. При этом синоптики не исключают осадки. Подобная погода прогнозируется и на начало новой рабочей недели, 23 октября.

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#Общество#Снег#Снегопад#Погода в Омске#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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