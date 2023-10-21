Привалило немножко. Омичи получили в огороде утром «зимний сюрприз»

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Сегодня утром, 21 октября, в Омской области выпал первый снег. Предвещание холодного сезона возникло в Тевризском районе.
Жители рабочего поселка Тевриз проснулись и увидели за окном по-настоящему зимнюю картину. Снегом припорошило землю, где еще недавно были сделаны грядки.
Сегодня, по данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области дневная температура воздуха будет варьироваться от +2 до +7 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ранее местным жителям делали штормовое предупреждение.
Дело в том, что на этих выходных может быть достаточно сильный холодный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с. При этом синоптики не исключают осадки. Подобная погода прогнозируется и на начало новой рабочей недели, 23 октября.