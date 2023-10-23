«Меняю машину на вертолет». В понедельник утром Омск встал в 9-бальные пробки

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Сегодня утром, 23 октября, в Омске образовались 9-бальные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в 8:45 движение затруднено практически во всех частях города. На дорогах из-за выпавшего снега местами образовалась гололедица.
Заторы наблюдаются по улицам Герцена, Красный Путь, Орджоникидзе, Иртышской набережной, Богдана Хмельницкого, 10 лет Октября, проспекту Маркса. На Левом берегу движение затруднено на всех основных магистралях. Пробки образовались на улицах 70 лет Октября, Конева, Ватутина, Волгоградской, Лукашевича, Дианова, проспекте Комарова, бульваре Архитекторов.
В навигационных сервисах омичи оставляют отзывы о сложившейся дорожной ситуации:
«Вот и собрались любители летней резины.»
«Меняю Impreza на вертолет. Валит боком на отлично. Механика.»
«Народ, похоже, снег не видел.»
Ранее Город55 сообщал, что в Омске с первым снегом взлетели цены на такси. Стоимость поездок выросла в несколько раз.