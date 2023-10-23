Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Иллюстрация

«Меняю машину на вертолет». В понедельник утром Омск встал в 9-бальные пробки

23 октября 2023, 02:56
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске из-за снега образовались 9-бальные пробки

На дорогах из-за выпавшего снега местами образовалась гололедица.

Сегодня утром, 23 октября, в Омске образовались 9-бальные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в 8:45 движение затруднено практически во всех частях города. На дорогах из-за выпавшего снега местами образовалась гололедица.

Заторы наблюдаются по улицам Герцена, Красный Путь, Орджоникидзе, Иртышской набережной, Богдана Хмельницкого, 10 лет Октября, проспекту Маркса. На Левом берегу движение затруднено на всех основных магистралях. Пробки образовались на улицах 70 лет Октября, Конева, Ватутина, Волгоградской, Лукашевича, Дианова, проспекте Комарова, бульваре Архитекторов.

В навигационных сервисах омичи оставляют отзывы о сложившейся дорожной ситуации:

«Вот и собрались любители летней резины.»
«Меняю Impreza на вертолет. Валит боком на отлично. Механика.»
«Народ, похоже, снег не видел.»

Ранее Город55 сообщал, что в Омске с первым снегом взлетели цены на такси. Стоимость поездок выросла в несколько раз.

С Левобережья до «Миллениума» за 1300 рублей. В Омске взлетели цены на такси
Узнать подробнее
#Транспорт#Погода#Снег#Пробки#Омск#Такси#Евгений Игишев#Первый снег в Омске
Подпишитесь
Дедовщина в омском детдоме, первый снег, новая работа экс-губернатора Буркова
Вчера, 10:08
Время «переобувать» автомобиль. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
Сегодня, 04:58
В город пришла зима. Новая неделя в Омске начнется с мощного похолодания и снега
Вчера, 08:22
«Опоздала на час». В омском детдоме подростки заставили сверстницу мыть унитаз руками
Вчера, 03:45
Светлана Студеникина оставила пост в «Всероссийском педагогическом собрании»
Сегодня, 05:15