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Циклон

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Декабрь
К Омску приближается мощнейший в России снежный циклон
5 декабря, 02:09
Октябрь
В Омской области резко похолодает до -10 градусов, регион завалит снегом
16 октября, 02:05
На Омскую область обрушится мощнейший в России снежный циклон
14 октября, 09:45
Тепло — все? Омскую область ждет очень неприятный сюрприз от погоды
3 октября, 09:45
Сентябрь
Пришла зима? Новая неделя в Омске начнется с мощного похолодания и снега
19 сентября, 03:27
Как в Сочи. Октябрь в Омской области начнется с мощного потепления и солнца
18 сентября, 06:58
В Омской области прогнозируют первый снег: вспоминаем, как было в прошлые годы
17 сентября, 04:50
Вторая волна бабьего лета: сентябрь еще подкинет сюрприз омичам
17 сентября, 04:15
До -3! Мощное похолодание и снегопад идут в Омскую область
16 сентября, 05:46
От +22 до -2. Погода в Омской области приготовила очень неприятный сюрприз
14 сентября, 07:44
«День неприятностей». Стало известно, когда будет рекордно жарко в сентябре в Омске
11 сентября, 08:33
Надолго пришло тепло? Бабье лето в Омской области сменит снежный циклон
10 сентября, 06:35
Омскую область накроет волна бабьего лета, а потом циклон с мощным снегопадом
7 сентября, 05:49
Снова лето? В Омскую область на неделю вернется мощное потепление и солнце
5 сентября, 06:43
Зима в сентябре. Омскую область накроет северный циклон с первым снегопадом
3 сентября, 05:44
Август
Стал известен прогноз погоды в Омске на День знаний
30 августа, 08:54
Холодный фронт. Вместе с осенью в Омск придут заморозки и снежный циклон
30 августа, 06:21
В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
29 августа, 05:17
К Омску приближается самый мощный в России дождевой циклон
28 августа, 03:36
«Все утонули». Омичи пожаловались на последствия непрекращающихся дождей
21 августа, 04:01

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