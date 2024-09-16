Омский бизнесмен, попавший в скандал со спортсекцией, выкупил «заброшку» в Степном

Posted 16 сентября, 06:35
Published 16 сентября, 06:35
Modified 16 сентября, 06:37
Updated 16 сентября, 06:37
Стало известно, кто приобрел одноэтажное здание площадью 1360 «квадратов», расположенное на улице 40 лет Ракетных войск в поселке Степной. Продать недвижимость акционерному обществу «Военторг-Восток» удалось только с пятой попытки, предыдущие аукционы признавались несостоявшимися.
Новым собственником стал предприниматель Вадим Зайцев. Здание в Степном, за которое рассчитывали выручить 18,7 млн рублей, досталось бизнесмену почти вдвое дешевле — за 9,356 млн. Дело в том, что Зайцев стал единственным участником аукциона и предложил именно такую цену. Само здание, кстати, находится в неудовлетворительном состоянии, так что без капремонта не получится обойтись.
Напомним, что Вадим Зайцев недавно попал в скандал: он получил в аренду помещение на улице Блюхера, в котором раньше размещался спортивный клуб «Муай-тай». Местным это не понравилось, они пожаловались на закрытие спортивной секции и потенциальное появление на этом месте алкомаркета. На сторону спортсменов встал и губернатор Виталий Хоценко, который вернул помещение секции, отметив, что «очередные пивнушки нам не нужны».