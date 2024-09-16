Омский бизнесмен, попавший в скандал со спортсекцией, выкупил «заброшку» в Степном

Напомним, что Вадим Зайцев недавно попал в скандал: он получил в аренду помещение на улице Блюхера, в котором раньше размещался спортивный клуб «Муай-тай». Местным это не понравилось, они пожаловались на закрытие спортивной секции и потенциальное появление на этом месте алкомаркета. На сторону спортсменов встал и губернатор Виталий Хоценко, который вернул помещение секции, отметив, что «очередные пивнушки нам не нужны».