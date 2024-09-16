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Сделка

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2024
Омский бизнесмен, попавший в скандал со спортсекцией, выкупил «заброшку» в Степном
16 сентября, 06:35
Не для людей. В Омской области чиновник оказался в суде из-за отмывания денег
Судебные заседания еще длятся, новое состоится на следующей неделе.
10 июля, 11:27
Куда больше? У главы Калачинского района Мецлера через суд заберут элитную иномарку
Прокуратура пытается аннулировать сделку по аренде машины.
9 июля, 09:48
Пока простаивает. Недострой на Левобережье Омска так и не оформили в собственность
31 мая, 06:19
Несостоявшийся аукцион. В Омске не нашлось покупателей для простаивающих маршруток
10 мая, 10:15
Не менее 10 млн ущерба. В офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски
11 апреля, 10:11
Омский предприниматель Шкуренко приобрел компанию из Красноярска
Список компаний торгового дома пополнило ООО «Грасс».
7 апреля, 05:48
Омская прокуратура разорвала сделку из-за заниженной цены здания
14 февраля, 04:32
Частникам? В Омске началась перепродажа причалов, которые нужно вернуть государству
30 января, 11:40
2023
«Газпромбанк» выкупил омскую «МЕГУ»
28 сентября 2023, 09:35
Омская прокуратура потребовала отменить сделки о продаже причалов у Речного вокзала
7 сентября 2023, 03:45
Вернул в семью. Владислав Авдошин приобрел омскую компанию «Омтек»
15 июня 2023, 03:15

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