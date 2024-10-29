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Заброшенное здание

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2024
С прицелом на жилой комплекс. В центре Омска продают старую столовую за 50 миллионов
29 октября, 10:52
В Омске на продажу выставили долгострой в Нефтяниках за 42 миллиона рублей
26 сентября, 03:40
Теперь дороже. В Омске снова выставили на продажу заброшенное здание школы
20 сентября, 13:58
Омский бизнесмен, попавший в скандал со спортсекцией, выкупил «заброшку» в Степном
16 сентября, 06:35
«Собираются бомжи и наркоманы». Омичи пожаловались на заброшенный дом в центре города
12 августа, 13:04
Под магазин или ресторан. Заброшку под Омском за 3 миллиона выкупил бизнесмен Зайцев
21 июня, 06:05
Принадлежала научному центру. Заброшку под Омском выставили на торги за 3 млн рублей
27 мая, 05:24
16 претендентов на лот. В Омске землю с заброшенной больницей продали за 5 миллионов
22 мая, 06:28
Цену назовите сами. В Омске снова выставили на торги участок с заброшенной больницей
19 апреля, 09:02
Заброшена много лет. В Омске за 12,7 млн продают двухэтажную школу на улице Свободы
12 марта, 04:04
2023
«Как из фильма ужасов». В Омске за 20 млн продают участок с заброшенными зданиями
Имущественный комплекс на улице Лагоды попал в программу приватизации федеральной собственности.
26 декабря 2023, 02:45
Здания сельской школы и интерната под Омском продают на стройматериалы
2 октября 2023, 07:42
Реконструкция долгостроя, молоко на выборах и новый авиарейс. Омск сегодня
5 сентября 2023, 14:23
В Омске подали в суд из-за гуляющих по заброшенному садику детей
Проблема возникла на территории городка Нефтяников.
18 августа 2023, 04:21
Без забора и охраны. В Омске дети облюбовали аварийное здание заброшенного садика
31 июля 2023, 08:11
«Никому нет дела». Омские подростки с крыши «заброшки» бросают кирпичи на прохожих
Местные жители сетуют на бездействие профильных органов.
2 июля 2023, 12:44
Прокуратура проверит заброшку в Омске, где сломал ногу подросток
15-летний школьник сломал ногу и ушиб почку.
4 апреля 2023, 07:03

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