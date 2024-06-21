Под магазин или ресторан. Заброшку под Омском за 3 миллиона выкупил бизнесмен Зайцев

Лотом заинтересовались два омских предпринимателя — Сергей Удовенко и Вадим Зайцев. Так как Удовенко не допустили до участия в торгах (в установленный срок от него так и не поступил задаток), победителем признали Вадима Зайцева. Участок площадью 0,19 га и здание площадью 439,9 кв. м достались ему по начальной цене — 2,86 млн рублей.