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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Выставленный на продажу комплекс в Морозовке

Под магазин или ресторан. Заброшку под Омском за 3 миллиона выкупил бизнесмен Зайцев

21 июня 2024, 06:05
Фото: ДОМ.РФ
Выставленный на продажу комплекс в Морозовке

Владелец «Фуд Сити» за 3 млн рублей выкупил заброшенный комплекс под Омском

Вместе со зданием предприниматель также получит участок площадью 0,19 га в селе Морозовка.

Стало известно, кому достался заброшенный имущественный комплекс на улице Квартал Б, 14 в селе Морозовка Омского района. Раньше он, напомним, принадлежал аграрному научному центру.

Лотом заинтересовались два омских предпринимателя — Сергей Удовенко и Вадим Зайцев. Так как Удовенко не допустили до участия в торгах (в установленный срок от него так и не поступил задаток), победителем признали Вадима Зайцева. Участок площадью 0,19 га и здание площадью 439,9 кв. м достались ему по начальной цене — 2,86 млн рублей.

Как ранее сообщили в областном минстрое, построить и открыть в Морозовке можно ресторан, магазин или автомойку. Состояние одноэтажного здания, кстати, оставляет желать лучшего: часть кровли «пострадала» во время пожара, деформирован бетонный пол и разрушена кирпичная кладка.

Комплекс в МорозовкеКомплекс в Морозовке
Комплекс в МорозовкеКомплекс в Морозовке
Комплекс в Морозовке
Фото: ГИС Торги

Добавим, что Вадим Зайцев зарегистрировал ИП в 2019 году. Предпринимателю принадлежит компания «Фуд Сити», которая занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. В ноябре 2022-го Зайцев за 12 млн рублей выкупил магазин «ОШИ», расположенный у озера Кирпичка, на улице 12-го Декабря.

Магазин «ОШИ» выкупил омский предприниматель почти за 12 млн рублей
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#Юлия Истомина#Бизнес#Недвижимость#Омск#Имущество#Торги#Новости#Заброшенное здание
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