Под магазин или ресторан. Заброшку под Омском за 3 миллиона выкупил бизнесмен Зайцев

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Стало известно, кому достался заброшенный имущественный комплекс на улице Квартал Б, 14 в селе Морозовка Омского района. Раньше он, напомним, принадлежал аграрному научному центру.
Лотом заинтересовались два омских предпринимателя — Сергей Удовенко и Вадим Зайцев. Так как Удовенко не допустили до участия в торгах (в установленный срок от него так и не поступил задаток), победителем признали Вадима Зайцева. Участок площадью 0,19 га и здание площадью 439,9 кв. м достались ему по начальной цене — 2,86 млн рублей.
Как ранее сообщили в областном минстрое, построить и открыть в Морозовке можно ресторан, магазин или автомойку. Состояние одноэтажного здания, кстати, оставляет желать лучшего: часть кровли «пострадала» во время пожара, деформирован бетонный пол и разрушена кирпичная кладка.
Добавим, что Вадим Зайцев зарегистрировал ИП в 2019 году. Предпринимателю принадлежит компания «Фуд Сити», которая занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. В ноябре 2022-го Зайцев за 12 млн рублей выкупил магазин «ОШИ», расположенный у озера Кирпичка, на улице 12-го Декабря.