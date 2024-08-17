«Зачем лишние пивнушки?». Спортшколе вернули помещение, чуть не ставшее алкомаркетом

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
Здание спортивной секции, которое хотел арендовать предприниматель Вадим Зайцев, вернули в пользование секции «Муай-тай». Напомним, что новый съемщик планировал открыть в помещении алкомаркет.
По этой причине воспитанники школы вынуждены были переехать из зала на улице Блюхера, 22 б, в клуб имени Пушницы на проспекте Мира, 23.
Недавно стало известно, что ситуация изменилась в лучшую сторону. По решению губернатора Омской области Виталия Хоценко, здание вернут спортивному центру. Кроме того, в нем проведут ремонт.
«Очень хочу поблагодарить Виталия Павловича, всю его команду и министерство спорта. Когда я пришел на комиссию по этому вопросу, то губернатор встал из-за стола, подошел ко мне и пожал руку — он очень человечный и всей душой любит спорт. Бизнесмену, который хотел вместо школы открыть пивнушку, отказали. Виталий Павлович сам сказал: „Зачем нам лишние пивнушки? Пусть лучше дети спортом занимаются“. Это прекрасное решение нашей проблемы», — передает слова директора спортивного центра по тайскому боксу Вадима Дурандина портал Om1.ru.
Пока тренировки клуба проходят в здании школы по проспекту Мира, 23. Точной даты, когда центр вернется в здание на улице Блюхера, пока нет. Известно лишь, что ремонт продлится не менее двух месяцев.