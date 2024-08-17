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Published Сегодня, 04:34

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Updated Сегодня, 04:36

Омской спортивной школе вернули помещение, чуть не ставшее алкомаркетом

«Зачем лишние пивнушки?». Спортшколе вернули помещение, чуть не ставшее алкомаркетом

17 августа 2024, 04:34
Фото: Сбер АСТ

Омской спортивной школе вернули помещение, чуть не ставшее алкомаркетом

Директор центра по тайскому боксу Вадим Дурандин рассказал, что здание спортивной секции на улице Блюхера все же останется за клубом «Муай-тай», решить вопрос помог губернатор Виталий Хоценко.

Здание спортивной секции, которое хотел арендовать предприниматель Вадим Зайцев, вернули в пользование секции «Муай-тай». Напомним, что новый съемщик планировал открыть в помещении алкомаркет.

По этой причине воспитанники школы вынуждены были переехать из зала на улице Блюхера, 22 б, в клуб имени Пушницы на проспекте Мира, 23.

Недавно стало известно, что ситуация изменилась в лучшую сторону. По решению губернатора Омской области Виталия Хоценко, здание вернут спортивному центру. Кроме того, в нем проведут ремонт.

«Очень хочу поблагодарить Виталия Павловича, всю его команду и министерство спорта. Когда я пришел на комиссию по этому вопросу, то губернатор встал из-за стола, подошел ко мне и пожал руку — он очень человечный и всей душой любит спорт. Бизнесмену, который хотел вместо школы открыть пивнушку, отказали. Виталий Павлович сам сказал: „Зачем нам лишние пивнушки? Пусть лучше дети спортом занимаются“. Это прекрасное решение нашей проблемы», — передает слова директора спортивного центра по тайскому боксу Вадима Дурандина портал Om1.ru.

Пока тренировки клуба проходят в здании школы по проспекту Мира, 23. Точной даты, когда центр вернется в здание на улице Блюхера, пока нет. Известно лишь, что ремонт продлится не менее двух месяцев.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Спортивный комплекс#Новости#Бокс / Борьба#Спорткомплекс#Спортивные клубы#Бокс#Муай-тай
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