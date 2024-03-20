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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

«Военторг-Восток» выставил на продажу старое здание в омском поселке Степной

Нужен ремонт. «Военторг-Восток» за 18,7 млн продает здание в омском поселке Степной

20 марта 2024, 09:28
Фото: yandex.ru/maps

«Военторг-Восток» выставил на продажу старое здание в омском поселке Степной

Нового собственника одноэтажного ТЦ определят на торгах.

В Омске акционерное общество «Военторг-Восток» выставило на торги одноэтажное здание площадью 1360,2 кв. м. Расположено оно на улице 40 лет Ракетных войск в поселке Степной.

Здание, в котором сейчас находится продуктовый магазин, оценили в 18,713 млн рублей. Сейчас оно принадлежит именно АО «Военторг-Восток». Заявки на участие в торгах принимают с 21 марта по 22 апреля. Желающим выкупить здание в Степном придется в качестве задатка внести 935 674,8 рублей. Будущему собственнику нужно быть готовым к ремонту объекта.

«Здание находится в целом, в неудовлетворительном состоянии, некоторые конструктивные элементы здания требуют проведения капитальных ремонтных восстановительных работ», — говорится в отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.
Здание, выставленное на продажуЗдание, выставленное на продажу
Здание, выставленное на продажуЗдание, выставленное на продажу
Объект недвижимостиОбъект недвижимости
Здание, выставленное на продажу
Фото: ГИС Торги

Из коммуникаций в здании, кстати, есть только водопровод, канализация и электроосвещение.

Напомним, в конце декабря на улице 40 лет Ракетных войск решили снести сразу 26 строений, оставшихся от военных. Среди них КПП, склады, мастерские, теплицы, гараж и овощехранилище.

Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений
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#Общество#Бизнес#Омск#Продажа#Магазин#Торги#Новости#Степной#Юлия Истомина#Военторг-Восток
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