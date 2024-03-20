Нужен ремонт. «Военторг-Восток» за 18,7 млн продает здание в омском поселке Степной

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Омске акционерное общество «Военторг-Восток» выставило на торги одноэтажное здание площадью 1360,2 кв. м. Расположено оно на улице 40 лет Ракетных войск в поселке Степной.
Здание, в котором сейчас находится продуктовый магазин, оценили в 18,713 млн рублей. Сейчас оно принадлежит именно АО «Военторг-Восток». Заявки на участие в торгах принимают с 21 марта по 22 апреля. Желающим выкупить здание в Степном придется в качестве задатка внести 935 674,8 рублей. Будущему собственнику нужно быть готовым к ремонту объекта.
«Здание находится в целом, в неудовлетворительном состоянии, некоторые конструктивные элементы здания требуют проведения капитальных ремонтных восстановительных работ», — говорится в отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.
Из коммуникаций в здании, кстати, есть только водопровод, канализация и электроосвещение.
Напомним, в конце декабря на улице 40 лет Ракетных войск решили снести сразу 26 строений, оставшихся от военных. Среди них КПП, склады, мастерские, теплицы, гараж и овощехранилище.