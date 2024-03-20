Нужен ремонт. «Военторг-Восток» за 18,7 млн продает здание в омском поселке Степной

Здание, в котором сейчас находится продуктовый магазин, оценили в 18,713 млн рублей. Сейчас оно принадлежит именно АО «Военторг-Восток». Заявки на участие в торгах принимают с 21 марта по 22 апреля. Желающим выкупить здание в Степном придется в качестве задатка внести 935 674,8 рублей. Будущему собственнику нужно быть готовым к ремонту объекта.