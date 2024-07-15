«Все сопьются». В омских Нефтяниках здание спортивной секции отдали предпринимателю

Новым съемщиком помещения стал предприниматель Вадим Зайцев, учредитель ООО «Фуд Сити», договор с ним заключен на пять лет и предусматривает ежемесячную плату за аренду в размере 76 180 рублей без учета НДС. Отметим, что в числе видов разрешенной деятельности бизнесмена указаны торговля продуктами питания.