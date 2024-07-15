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В Омске здание спортивной секции «Муай-тай» отдали предпринимателю

«Все сопьются». В омских Нефтяниках здание спортивной секции отдали предпринимателю

15 июля 2024, 11:04
Фото: Сбер АСТ

В Омске здание спортивной секции «Муай-тай» отдали предпринимателю

Жители Советского округа пожаловались на закрытие спортивного клуба «Муай-тай» на улице Блюхера, помещение было выставлено на аукцион, новым съемщиком стал бизнесмен Вадим Зайцев.

На улице Блюхера в омских Нефтяниках прекратил работу спортивный клуб «Муай-тай», он располагался в здании № 22Б. О закрытии секции местные жители рассказали редакции Города55. По их словам, тренера склоняли покинуть помещение либо платить повышенную аренду.

«Теперь там, как мы узнали, будет очередной алкомаркет. А у нас, на минуточку, чемпионы России занимались. Одна из воспитанниц — чемпионка мира. У нас в Омске скоро кроме алкомаркетов пойти будет некуда и незачем. Все сопьются», — написала местная жительница.

В администрации города же сообщили, что между департаментом имущественных отношений и «Муай тай» действовал льготный договор, который позволял клубу платить половину от рыночной стоимости аренды. Соглашение действовало с 27 апреля прошлого года по 26 апреля текущего.

«29 мая 2024 года директором „Муай Тай“ был подписан акт приема-передачи нежилого помещения из аренды, на основании которого договорные отношения между департаментом и „Муай Тай“ были прекращены. Право на получение помещения в безвозмездное пользование у „Муай Тай“ возникает с 5 декабря 2024 года», — сообщили в мэрии.

Новым съемщиком помещения стал предприниматель Вадим Зайцев, учредитель ООО «Фуд Сити», договор с ним заключен на пять лет и предусматривает ежемесячную плату за аренду в размере 76 180 рублей без учета НДС. Отметим, что в числе видов разрешенной деятельности бизнесмена указаны торговля продуктами питания.

Напомним, что ранее Зайцев стал собственником заброшенного имущественного комплекса в селе Морозовка Омского района. Участок площадью 0,19 га и здание площадью 439,9 кв. м достались ему за 2,86 млн рублей.

Под магазин или ресторан. Заброшку под Омском за 3 миллиона выкупил бизнесмен Зайцев
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