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Степной

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2024
Под Омском пустят с молотка участок под обеспечение обороны и безопасности
21 октября, 07:16
Омский бизнесмен, попавший в скандал со спортсекцией, выкупил «заброшку» в Степном
16 сентября, 06:35
Нужен ремонт. «Военторг-Восток» за 18,7 млн продает здание в омском поселке Степной
20 марта, 09:28
2023
Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений
28 декабря 2023, 06:20
2022
Мэр Омска Шелест взял под контроль водоснабжение в поселке Степной
Обслуживать поселок будет «Росводоканал — Омск».
24 июня 2022, 13:01

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