Скандал из-за парковки в вузе, зарплаты хоккеистов и северное сияние. Омск сегодня

Posted 13 сентября, 14:58
Published 13 сентября, 14:58
Modified 13 сентября, 15:02
Updated 13 сентября, 15:02
Новость №1. В ОмГУ разгорелся скандал из-за парковки рядом с новым корпусом в центре Омска
Вчера преподавателю юрфака ОмГУ Олесе Филипповой не дали припарковать машину на парковке нового корпуса, из-за чего доцент кафедры гражданского права была вынуждена проводить лекцию на улице, студенты слушали ее стоя. В ОмГУ имени Достоевского сообщили, что парковка у корпуса на Фрунзе рассчитана на 36 мест, часть из них выделена для маломобильных граждан. При этом официального документа, кому-то разрешающего или отказывающего в парковке, нет.
Новость №2. Нападающий «Авангарда» стал первым в рейтинге самых дорогих игроков КХЛ
Нападающий «ястребов» Владимир Ткачев снова занял первое место в рейтинге хоккеистов КХЛ с самыми высокими зарплатами. В сезоне 2024/2025 форварду заплатят 120 млн рублей, за прошлый он получил 101 млн рублей. Его партнер по команде Буше оказался на втором месте — в текущем сезоне он заработает 95 млн — столько же, сколько и в прошлом.
Новость №3. Ночью жители Омской области увидели северное сияние
Прошедшей ночью в небе над Омской областью можно было увидеть северное сияние. Особенно впечатляющее зрелище наблюдали жители северных районов, расположенных вдали от светового загрязнения. Жители более южных районов увидели небо, которое лишь местами осветилось розовым светом. Северное сияние случилось из-за повышенного солнечного излучения, которое вызвало сильную магнитную бурю.