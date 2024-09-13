Скандал из-за парковки в вузе, зарплаты хоккеистов и северное сияние. Омск сегодня

Вчера преподавателю юрфака ОмГУ Олесе Филипповой не дали припарковать машину на парковке нового корпуса, из-за чего доцент кафедры гражданского права была вынуждена проводить лекцию на улице, студенты слушали ее стоя. В ОмГУ имени Достоевского сообщили, что парковка у корпуса на Фрунзе рассчитана на 36 мест, часть из них выделена для маломобильных граждан. При этом официального документа, кому-то разрешающего или отказывающего в парковке, нет.