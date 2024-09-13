Второй год подряд. Владимир Ткачев возглавил рейтинг самых дорогих игроков КХЛ

Отметим, что Ткачев занимает первое место в рейтинге второй год подряд, в сезоне 2024/2025 форварду заплатят 120 млн рублей, за прошлый он получил 101 млн рублей. Его партнер по команде Буше заработает 95 млн — столько же, сколько и в прошлом сезоне.