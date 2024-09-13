Второй год подряд. Владимир Ткачев возглавил рейтинг самых дорогих игроков КХЛ

Posted 13 сентября, 13:38
Published 13 сентября, 13:38
Modified 13 сентября, 13:41
Updated 13 сентября, 13:41
Издание «Спорт-экспресс» опубликовало рейтинг игроков Континентальной хоккейной лиги с самыми высокими зарплатами. В топ-10 вошли два хоккеиста «Авангарда» — нападающие Владимир Ткачев и Рид Буше.
Отметим, что Ткачев занимает первое место в рейтинге второй год подряд, в сезоне 2024/2025 форварду заплатят 120 млн рублей, за прошлый он получил 101 млн рублей. Его партнер по команде Буше заработает 95 млн — столько же, сколько и в прошлом сезоне.
Следующий игрок «Авангарда» расположился уже за пределами первой десятки — защитник и капитан команды Дамир Шарипзянов оказался на 20 месте с доходом в 75 млн рублей, это на 10 больше, чем годом ранее.
Напомним, что контракт с Владимиром Ткачевым рассчитан на пять лет — до окончания сезона 2028/2029.