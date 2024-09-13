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Posted 13 сентября, 13:38

Published 13 сентября, 13:38

Modified 13 сентября, 13:41

Updated 13 сентября, 13:41

Нападающий Ткачев стал первым в рейтинге самых дорогих игроков КХЛ

Второй год подряд. Владимир Ткачев возглавил рейтинг самых дорогих игроков КХЛ

13 сентября 2024, 13:38
Фото: ХК «Авангард»

Нападающий Ткачев стал первым в рейтинге самых дорогих игроков КХЛ

Появился рейтинг игроков КХЛ с самыми высокими зарплатами, лидером, как и годом ранее, стал Владимир Ткачев, в сезоне 2024/2025 он получит 120 млн рублей.

Издание «Спорт-экспресс» опубликовало рейтинг игроков Континентальной хоккейной лиги с самыми высокими зарплатами. В топ-10 вошли два хоккеиста «Авангарда» — нападающие Владимир Ткачев и Рид Буше.

Отметим, что Ткачев занимает первое место в рейтинге второй год подряд, в сезоне 2024/2025 форварду заплатят 120 млн рублей, за прошлый он получил 101 млн рублей. Его партнер по команде Буше заработает 95 млн — столько же, сколько и в прошлом сезоне.

Следующий игрок «Авангарда» расположился уже за пределами первой десятки — защитник и капитан команды Дамир Шарипзянов оказался на 20 месте с доходом в 75 млн рублей, это на 10 больше, чем годом ранее.

Напомним, что контракт с Владимиром Ткачевым рассчитан на пять лет — до окончания сезона 2028/2029.

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