Над Омской областью разлилось мощное северное сияние. Показываем это чудо

Отметим, что, по данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, магнитная буря ожидается и сегодня, 13 сентября. Ее действие продолжится до 21:00, а потом она на время утихнет. Однако с 9 утра субботы, 14 сентября, вновь продолжится.