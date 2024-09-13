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Posted 13 сентября, 04:55

Published 13 сентября, 04:55

Modified 13 сентября, 05:03

Updated 13 сентября, 05:03

Над Омской областью разлилось мощное северное сияние. Показываем это чудо

Над Омской областью разлилось мощное северное сияние. Показываем это чудо

13 сентября 2024, 04:55
Фото: Изображение Midjourney
Оно случилось из-за повышенного солнечного излучения, которое вызвало сильную магнитную бурю.

Минувшей ночью Омскую область озарило северное сияние. Особенно впечатляющее зрелище наблюдалось на севере региона, вдали от светового загрязнения. Жители более южных районов увидели небо, которое лишь местами осветилось розовым светом.

Видео: Милена Пономарева. Омский Планетарий. Официальная группа.

Глава омского планетария Владимир Крупко рассказал, что магнитная буря в тот период достигла класса G3 (сильная).

«Вблизи Омска облачно, группа любителей астрономии в облаках. В Знаменском ясно и увидели полярки», — написал Крупко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: скриншот со страницы Владимира Крупко.

Отметим, что, по данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, магнитная буря ожидается и сегодня, 13 сентября. Ее действие продолжится до 21:00, а потом она на время утихнет. Однако с 9 утра субботы, 14 сентября, вновь продолжится.

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#Ольга Скворцова#Видео#Омск#Омская область#Астрономия#Ночь#Магнитная буря#Северное сияние#Полярное сияние#Полярные сияния
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