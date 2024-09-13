Над Омской областью разлилось мощное северное сияние. Показываем это чудо

Posted 13 сентября, 04:55
Published 13 сентября, 04:55
Modified 13 сентября, 05:03
Updated 13 сентября, 05:03
Минувшей ночью Омскую область озарило северное сияние. Особенно впечатляющее зрелище наблюдалось на севере региона, вдали от светового загрязнения. Жители более южных районов увидели небо, которое лишь местами осветилось розовым светом.
Глава омского планетария Владимир Крупко рассказал, что магнитная буря в тот период достигла класса G3 (сильная).
«Вблизи Омска облачно, группа любителей астрономии в облаках. В Знаменском ясно и увидели полярки», — написал Крупко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Отметим, что, по данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, магнитная буря ожидается и сегодня, 13 сентября. Ее действие продолжится до 21:00, а потом она на время утихнет. Однако с 9 утра субботы, 14 сентября, вновь продолжится.