Скандал из-за парковки. В омском вузе преподавателю пришлось читать лекцию на улице

В итоге преподавателю юрфака Олесе Филипповой, которую почти целый час отказывались пропустить на парковку, пришлось читать лекцию прямо на улице, на ветру. Студенты в этот момент слушали ее стоя. Чуть позже к Филипповой со студентами присоединился декан юрфака Игорь Коновалов, который также подтвердил, что на юрфаке никого не пускают на парковку, все места заняты только администрацией.