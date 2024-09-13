Скандал из-за парковки. В омском вузе преподавателю пришлось читать лекцию на улице

Posted 13 сентября, 06:02
Published 13 сентября, 06:02
Modified 13 сентября, 06:04
Updated 13 сентября, 06:04
Городу55 стало известно, что накануне в ОмГУ разразился скандал из-за невозможности преподавателя заехать на парковку у корпуса на Фрунзе. Среди «непропускных» оказались сотрудники юридического факультета, который с сентября 2024-го переехал в новый корпус в центре Омска.
Вчера, 12 сентября, доцент кафедры гражданского права ОмГУ им. Достоевского, кандидат юридических наук, председатель профсоюза работников ОмГУ Олеся Филиппова хотела перед лекциями у студентов оставить машину на полупустующей парковке, но персонал вуза не открыл шлагбаум и не дал проехать преподавательнице.
«Официального документа, кому-то разрешающего или отказывающего в парковке, нет. Никакого приказа, распоряжения, локального акта, о том, что преподаватели юридического факультета не могут парковаться у корпуса ОмГУ — нет», — рассказала Городу55 Филиппова.
Предоставить какие-либо списки с преподавателями, которых разрешается пропускать на парковку, начальник службы оповещения и правопорядка ОмГУ Владимир Аленичев не смог. Он заявил, что «на шлагбаум залиты номера телефонов».
«А какие основания, чтобы вас ЗАпускать (на аудиозаписи, которая есть в распоряжении Города55, акцент сделан именно на приставке „за“, — прим. Ред.). Где написано, что преподавателей юрфака мы пускаем? В договоре написано, что вам обязаны предоставить парковочное место? — задал многочисленные вопросы Аленичев.
Начальник службы переложил ответственность на руководство юридического факультета и заявил, что до него якобы списки от юрфака не дошли.
«20 августа, согласно указанию вышестоящего руководства, я раздал структурным подразделениям документ посредством корпоративной почты. 20 августа! Наверное, руководитель умнее, поэтому другие и заехали на парковки, и эффективнее они отрабатывают указания», — добавил Владимир Аленичев.
В итоге преподавателю юрфака Олесе Филипповой, которую почти целый час отказывались пропустить на парковку, пришлось читать лекцию прямо на улице, на ветру. Студенты в этот момент слушали ее стоя. Чуть позже к Филипповой со студентами присоединился декан юрфака Игорь Коновалов, который также подтвердил, что на юрфаке никого не пускают на парковку, все места заняты только администрацией.
В ОмГУ имени Достоевского в ответ на официальный запрос Города55 сообщили, что парковка у главного корпуса на Фрунзе рассчитана на 36 мест, часть из них выделена для маломобильных граждан.
«Остальные места распределены по разместившимся в корпусе структурным подразделениям согласно установленным квотам и предоставленным подразделениями спискам автовладельцев. Парковка не рассчитана на студентов, за исключением относящихся к категории маломобильных граждан», — прокомментировали в вузе.
Конкретное число мест, закрепленных за каждым структурным подразделением, в ОмГУ не уточнили. Интересно, что студентам также приходится выкручиваться и выискивать свободные для парковки места в очень загруженном центре.
Город55, напомним, еще прошлой весной писал, что открытие корпуса на Фрунзе создаст серьезные трудности в плане транспортной инфраструктуры, так как парковок там ноль. Как видим, именно это и произошло.