От нескольких — к сотням. В Омске установят сразу 200 проекционных «зебр» у школ

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Как рассказал в своем Telegram-канале Сергей Шелест, мэр Омска, уже к началу нового учебного года в городе начнут работу сразу 200 обновленных пешеходных переходов — ранее их устанавливали только на самых проблемных участках транспортной сети, но теперь они будут работать вблизи школ и учреждений образования — в темное время суток.
Как отмечается в сообщении, все необходимые работы практически завершены: сейчас специалисты подрядной организации занимаются подключением питания для проекционного оборудования. Кроме того, некоторые переходы будут заранее оповещать водителей о приближении пешеходов — при появлении человека в зоне работы автоматики будет включаться подсветка и предупреждающая надпись. Такие переходы оборудуют на двух участках.
Также в своем сообщении Сергей Шелест подчеркнул, что необходимое финансирование было выделено по инициативе губернатора области, Виталия Хоценко, для сокращения количества вероятных происшествий с участием пешеходов.
Напомним, что сейчас региональные власти также занимаются вопросами возведения пешеходного моста через реку Китюпку в Седельниковском районе — прием заявок от потенциальных подрядчиков был завершен 14 августа. Стоимость работ оценили в 6,3 млн рублей.