От нескольких — к сотням. В Омске установят сразу 200 проекционных «зебр» у школ

Как рассказал в своем Telegram-канале Сергей Шелест, мэр Омска, уже к началу нового учебного года в городе начнут работу сразу 200 обновленных пешеходных переходов — ранее их устанавливали только на самых проблемных участках транспортной сети, но теперь они будут работать вблизи школ и учреждений образования — в темное время суток.