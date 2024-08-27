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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

иллюстрация

От нескольких — к сотням. В Омске установят сразу 200 проекционных «зебр» у школ

27 августа 2024, 09:55
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Ранее в Омске насчитывалось совсем немного проекционных пешеходных переходов, но теперь это изменится: на установку необходимого оборудования было выделено больше 164 млн рублей, а в мэрии планируют обустроить около 200 «пешеходников» возле учреждений образования.

Как рассказал в своем Telegram-канале Сергей Шелест, мэр Омска, уже к началу нового учебного года в городе начнут работу сразу 200 обновленных пешеходных переходов — ранее их устанавливали только на самых проблемных участках транспортной сети, но теперь они будут работать вблизи школ и учреждений образования — в темное время суток.

Как отмечается в сообщении, все необходимые работы практически завершены: сейчас специалисты подрядной организации занимаются подключением питания для проекционного оборудования. Кроме того, некоторые переходы будут заранее оповещать водителей о приближении пешеходов — при появлении человека в зоне работы автоматики будет включаться подсветка и предупреждающая надпись. Такие переходы оборудуют на двух участках.

Также в своем сообщении Сергей Шелест подчеркнул, что необходимое финансирование было выделено по инициативе губернатора области, Виталия Хоценко, для сокращения количества вероятных происшествий с участием пешеходов.

Напомним, что сейчас региональные власти также занимаются вопросами возведения пешеходного моста через реку Китюпку в Седельниковском районе — прием заявок от потенциальных подрядчиков был завершен 14 августа. Стоимость работ оценили в 6,3 млн рублей.

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#Илья Скобин#Транспорт#Образование#Омск#Мэрия#Безопасность#Финансирование#Губернатор#Новости#Пешеходные переходы#Школы#Инициатива#Подрядчики#Городская инфраструктура
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