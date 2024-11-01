gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Инициатива

Выбрать дату
2024
С лопатой в руках: почему омичка взялась за «улучшение» набережной Тухачевского
В Омске одна из местных жительниц решила не ждать завершения ремонта набережной Тухачевского и самостоятельно создала ступеньки к реке Иртыш.
1 ноября, 06:59
Нельзя купить в розницу. В Омске хотят запретить продажу алкоголя в День молодежи
11 октября, 08:10
От нескольких — к сотням. В Омске установят сразу 200 проекционных «зебр» у школ
27 августа, 09:55
2023
Володин предложил допускать к госслужбе только тех, у кого есть ВУС в «военнике»
19 января 2023, 13:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика