В Омске за 15 млн подрядчики отремонтируют подземный переход у парка Победы

Добавим, что подрядчики будут обязаны поменять в переходе плитку. Прописано, что новая облицовочная гранитная плитка должна состоять из хаотичного природного сочетания красно- розового, жёлтого, коричневого, оранжевого, белого и бежевого цветов. Плитка будет разного размера. Кроме того, на ступенях нужно установить противоскользящего покрытия. У выхода к природному парку также необходимо создать комфортные условия для маломобильных граждан — оборудовать поручни и подъемники.