В Омске за 15 млн подрядчики отремонтируют подземный переход у парка Победы

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Омская администрация нашла подрядчиков, которые займутся ремонтом подземного перехода между парком Победы и природным парком «Птичья гавань». Информация об этом появилась на портале госзакупок.
26 августа БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» заключило контракты с двумя подрядчиками из Омской области. Ремонтом тоннеля будет заниматься ООО «Лидер Плюс» из Русско-Полянского района. Компании заплатят 2,182 миллиона рублей, при этом начальная цена контракта была вдвое больше — 4,388 миллиона. Работы необходимо выполнить до 26 ноября этого года.
Выход к «Птичьей гавани» будет ремонтировать индивидуальный предприниматель Наталья Ваккер из Омска. Контракт заключили по стартовой цене в размере 13,662 миллионов рублей. Работы нужно завершить до 29 мая 2025 года.
Добавим, что подрядчики будут обязаны поменять в переходе плитку. Прописано, что новая облицовочная гранитная плитка должна состоять из хаотичного природного сочетания красно- розового, жёлтого, коричневого, оранжевого, белого и бежевого цветов. Плитка будет разного размера. Кроме того, на ступенях нужно установить противоскользящего покрытия. У выхода к природному парку также необходимо создать комфортные условия для маломобильных граждан — оборудовать поручни и подъемники.