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В Омске нашли подрядчиков для ремонта подземного перехода у парка Победы

В Омске за 15 млн подрядчики отремонтируют подземный переход у парка Победы

27 августа 2024, 05:42
Фото: 1MI

В Омске нашли подрядчиков для ремонта подземного перехода у парка Победы

Ремонтом туннеля и выхода к «Птичьей гавани» займутся разные подрядчики.

Омская администрация нашла подрядчиков, которые займутся ремонтом подземного перехода между парком Победы и природным парком «Птичья гавань». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

26 августа БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» заключило контракты с двумя подрядчиками из Омской области. Ремонтом тоннеля будет заниматься ООО «Лидер Плюс» из Русско-Полянского района. Компании заплатят 2,182 миллиона рублей, при этом начальная цена контракта была вдвое больше — 4,388 миллиона. Работы необходимо выполнить до 26 ноября этого года.

Выход к «Птичьей гавани» будет ремонтировать индивидуальный предприниматель Наталья Ваккер из Омска. Контракт заключили по стартовой цене в размере 13,662 миллионов рублей. Работы нужно завершить до 29 мая 2025 года.

Добавим, что подрядчики будут обязаны поменять в переходе плитку. Прописано, что новая облицовочная гранитная плитка должна состоять из хаотичного природного сочетания красно- розового, жёлтого, коричневого, оранжевого, белого и бежевого цветов. Плитка будет разного размера. Кроме того, на ступенях нужно установить противоскользящего покрытия. У выхода к природному парку также необходимо создать комфортные условия для маломобильных граждан — оборудовать поручни и подъемники.

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#Ольга Скворцова#Ремонт#Омск#Победа#Парк#Госзакупки#Подземный переход#Новости#Птичья гавань#Подрядчики
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