50 метров за 6 млн. В Омске ищут проектировщика для будущего пешеходного моста

Согласно условиям контракта, пешеходная часть будет состоять из двух полос. Ширина каждой полосы для пешеходов составит 2,75 метра. Покрытие будет выполнено из асфальтобетона. Пешеходный мост будет иметь длину 50 метров (точные размеры будут определены в проекте). Строительство планируют завершить в период с 2025 по 2026 год.