50 метров за 6 млн. В Омске ищут проектировщика для будущего пешеходного моста

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В селе Седельниково Омской области планируют построить пешеходный мост через реку Китюпку. На данный момент на сайте госзакупок ищут только проектировщика. Заявки от участников принимают до 14 августа. Стоимость контракта составляет 6,3 млн рублей.
Согласно условиям контракта, пешеходная часть будет состоять из двух полос. Ширина каждой полосы для пешеходов составит 2,75 метра. Покрытие будет выполнено из асфальтобетона. Пешеходный мост будет иметь длину 50 метров (точные размеры будут определены в проекте). Строительство планируют завершить в период с 2025 по 2026 год.
Напомним, что ранее в селе Новоуйка возникла проблема с организацией похорон из-за отсутствия моста через реку Шайтанка. Переправы не было уже несколько лет. Местные жители пытались соорудить ее своими силами, используя доски, но конструкция получилась ненадежной. В ситуацию вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.