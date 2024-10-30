Городская инфраструктура

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Октябрь
«А если упадет ребенок или собака?»: омичи рассказали об огромной яме в Нефтяниках
30 октября, 06:33
Снесут 472 дома. В Омске анонсировали комплексную застройку на Северных
25 октября, 07:04
Сентябрь
Омск получит свое «ДЕПО». В центре города появится фудмолл
26 сентября, 10:13
«Уставшие» коммуникации, скандалы в ОмГУ и страшное убийство. Главные темы недели
22 сентября, 10:49
Стало известно, когда электросамокаты исчезнут с улиц Омска
19 сентября, 09:59
Август
От нескольких — к сотням. В Омске установят сразу 200 проекционных «зебр» у школ
27 августа, 09:55
Месяц без воды. Омичи пожаловались на затянувшийся ремонт коммуникаций
24 августа, 08:13
Июнь
С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы
29 июня, 04:13
Автобусы №28 и №96 запустят в густонаселенные микрорайоны Омска. Публикуем схемы
28 июня, 04:43
Уже 40-я по счету. В Омске вандалы снова разгромили стеклянную остановку
11 июня, 08:10

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