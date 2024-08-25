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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Аномальные холода, задержание Павла Дурова и юный водитель. Омск в воскресенье

Аномальные холода, задержание Павла Дурова и юный водитель. Омск в воскресенье

25 августа 2024, 13:58
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Во Франции задержали Павла Дурова.

Основатель популярного по всему миру мессенджера Telegram был задержан сегодня в аэропорту Ле-Бурже. По данным местным телеканалов на тот момент, Павла Дурова обвиняли в соучастии преступлениям, которые могли совершить с использованием мессенджера (наркоторговля, распространение порнографических материалов), поскольку во Франции его создатель не сотрудничал с силовыми ведомствами.

Во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова: что известно
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Новость №2. Омичей ждет аномально холодная осень.

Кажется, бабье лето несколько запоздает: первые дни сентября выдадутся прохладнее, чем обычно — синоптики обещают понижение температуры до +8 градусов. К тому же приход осени в Омскую область ознаменуется туманами и осадками — регион окажется под действием дождевого циклона.

Никакого бабьего лета? Омичам спрогнозировали аномальный сентябрь
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Новость№3. 16-летний водитель разбил чужую машину.

Молодой человек из Полтавского района разработал практически «идеальную схему» для поддержания отношений со своими друзьями в Полтавке: взять чужую машину (водитель ведь не закрывает гараж и ключи в замке держит), тихо выехать по своим делам, а под утро вернуть машину на место. Вот только навыков для совсем незаметного вождения не хватило: юноша врезался в столб и вернул в гараж уже «битое» авто. Что и заметил его владелец:

Прокатился, разбил и вернул. 16-летний житель Омской области оказался угонщиком авто
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#Илья Скобин#ДТП#Омск#Температура#Итоги дня#Бабье лето#Telegram#Франция#Павел Дуров
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