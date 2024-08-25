Аномальные холода, задержание Павла Дурова и юный водитель. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Основатель популярного по всему миру мессенджера Telegram был задержан сегодня в аэропорту Ле-Бурже. По данным местным телеканалов на тот момент, Павла Дурова обвиняли в соучастии преступлениям, которые могли совершить с использованием мессенджера (наркоторговля, распространение порнографических материалов), поскольку во Франции его создатель не сотрудничал с силовыми ведомствами.
Кажется, бабье лето несколько запоздает: первые дни сентября выдадутся прохладнее, чем обычно — синоптики обещают понижение температуры до +8 градусов. К тому же приход осени в Омскую область ознаменуется туманами и осадками — регион окажется под действием дождевого циклона.
Молодой человек из Полтавского района разработал практически «идеальную схему» для поддержания отношений со своими друзьями в Полтавке: взять чужую машину (водитель ведь не закрывает гараж и ключи в замке держит), тихо выехать по своим делам, а под утро вернуть машину на место. Вот только навыков для совсем незаметного вождения не хватило: юноша врезался в столб и вернул в гараж уже «битое» авто. Что и заметил его владелец: