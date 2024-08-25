Аномальные холода, задержание Павла Дурова и юный водитель. Омск в воскресенье

Молодой человек из Полтавского района разработал практически «идеальную схему» для поддержания отношений со своими друзьями в Полтавке: взять чужую машину (водитель ведь не закрывает гараж и ключи в замке держит), тихо выехать по своим делам, а под утро вернуть машину на место. Вот только навыков для совсем незаметного вождения не хватило: юноша врезался в столб и вернул в гараж уже «битое» авто. Что и заметил его владелец: