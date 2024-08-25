Прокатился, разбил и вернул. 16-летний житель Омской области оказался угонщиком авто

И, как позже удалось установить полицейским, мужчина был прав — за рулем пострадавшего автомобиля успел побывать сосед потерпевшего, 16-летний школьник. В ходе опросов и розыскных мероприятий сотрудники ведомства выяснили, что мужчина не запирал свой гараж, а ключи очень часто оставлял в замке зажигания. Злоумышленника тоже нашли достаточно быстро — им оказался юный сосед потерпевшего: молодой человек взял авто, чтобы съездить в райцентр на встречу с друзьями. Вот только свои навыки вождения юноша переоценил и протаранил дорожный знак в Полтавке, после чего вернул машину на место. Действия школьника следователи расценили как завладение имуществом без цели хищения.