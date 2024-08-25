Прокатился, разбил и вернул. 16-летний житель Омской области оказался угонщиком авто

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В пресс-центре областного управления МВД поделились подробностями уголовного дела, возбужденного накануне по заявлению сельчанина, проживающего в Полтавском районе: в один из дней мужчина обнаружил свою Lada Granta в гараже в потрепанном состоянии — фара, переднее крыло и часть бампера «успели» побывать в ДТП без ведома владельца.
И, как позже удалось установить полицейским, мужчина был прав — за рулем пострадавшего автомобиля успел побывать сосед потерпевшего, 16-летний школьник. В ходе опросов и розыскных мероприятий сотрудники ведомства выяснили, что мужчина не запирал свой гараж, а ключи очень часто оставлял в замке зажигания. Злоумышленника тоже нашли достаточно быстро — им оказался юный сосед потерпевшего: молодой человек взял авто, чтобы съездить в райцентр на встречу с друзьями. Вот только свои навыки вождения юноша переоценил и протаранил дорожный знак в Полтавке, после чего вернул машину на место. Действия школьника следователи расценили как завладение имуществом без цели хищения.
Напомним, по аналогичной статье накануне было возбуждено и другое уголовное дело, но уже в Омске: пьяный работник автосервиса, решил «оценить ходовые качества» машины одного из своих клиентов — что позже переросло в погоню, задержание, пару уголовных дел и несколько протоколов. К сожалению, в последнее время подростки становятся частыми героями новостей, связанных с автомобильными происшествиями: например, ранее Город55 сообщал о задержании 15-летней девочки, севшей за руль после употребления горячительного, или о недавнем ДТП в Омском районе: