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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:16

пострадавший автомобиль

Прокатился, разбил и вернул. 16-летний житель Омской области оказался угонщиком авто

25 августа 2024, 06:14
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
пострадавший автомобиль

16-летний юноша из Омской области угнал и разбил автомобиль своего соседа

Незапертый гараж и оставленные в машине ключи обернулись для жителя Полтавского района материальным ущербом: его автомобилем воспользовался 16-летний сосед.

В пресс-центре областного управления МВД поделились подробностями уголовного дела, возбужденного накануне по заявлению сельчанина, проживающего в Полтавском районе: в один из дней мужчина обнаружил свою Lada Granta в гараже в потрепанном состоянии — фара, переднее крыло и часть бампера «успели» побывать в ДТП без ведома владельца.

И, как позже удалось установить полицейским, мужчина был прав — за рулем пострадавшего автомобиля успел побывать сосед потерпевшего, 16-летний школьник. В ходе опросов и розыскных мероприятий сотрудники ведомства выяснили, что мужчина не запирал свой гараж, а ключи очень часто оставлял в замке зажигания. Злоумышленника тоже нашли достаточно быстро — им оказался юный сосед потерпевшего: молодой человек взял авто, чтобы съездить в райцентр на встречу с друзьями. Вот только свои навыки вождения юноша переоценил и протаранил дорожный знак в Полтавке, после чего вернул машину на место. Действия школьника следователи расценили как завладение имуществом без цели хищения.

Напомним, по аналогичной статье накануне было возбуждено и другое уголовное дело, но уже в Омске: пьяный работник автосервиса, решил «оценить ходовые качества» машины одного из своих клиентов — что позже переросло в погоню, задержание, пару уголовных дел и несколько протоколов. К сожалению, в последнее время подростки становятся частыми героями новостей, связанных с автомобильными происшествиями: например, ранее Город55 сообщал о задержании 15-летней девочки, севшей за руль после употребления горячительного, или о недавнем ДТП в Омском районе:

В ДТП с участием двух большегрузов в Омском районе пострадал 15-летний подросток
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#Илья Скобин#Происшествия#Полиция#Омск#Безопасность#Школьники#Новости#Автомобили#Преступления#Угоны
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