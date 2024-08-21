Пара дел и 3 протокола. Пьяный омич угнал авто из сервиса и устроил погоню с полицией

Позже в ведомстве смогли установить всю хронологию событий, предшествовавшую задержанию: на допросе 22-летний молодой человек рассказал, что работает в автосервисе на Заводской улице. Ночью, недалеко от своего места работы, мужчина распивал горячительные напитки и поэтому решил переночевать в мастерской. Однако желание прокатиться по ночному городу возобладало, и мужчина сел за руль автомобиля, который клиент ранее оставил для ремонта.