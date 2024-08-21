Пара дел и 3 протокола. Пьяный омич угнал авто из сервиса и устроил погоню с полицией

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В пресс-службе УМВД по Омской области поделились кадрами погони, случившейся сегодня утром на Комбинатской улице Омска: к счастью, преследование продлилось недолго и обошлось без последствий для окружающих — мужчину удалось остановить на улице Белозерова.
Как выяснили сотрудники ДПС, причин для игнорирования требований ПДД и представителей власти было сразу несколько: во-первых, нарушитель был пьян, во-вторых, белый ВАЗ-217030 ему не принадлежал, и, в-третьих — ранее мужчину уже лишали прав из-за пьянства за рулем.
Позже в ведомстве смогли установить всю хронологию событий, предшествовавшую задержанию: на допросе 22-летний молодой человек рассказал, что работает в автосервисе на Заводской улице. Ночью, недалеко от своего места работы, мужчина распивал горячительные напитки и поэтому решил переночевать в мастерской. Однако желание прокатиться по ночному городу возобладало, и мужчина сел за руль автомобиля, который клиент ранее оставил для ремонта.
К слову, настоящий владелец машины и не подозревал, что его машину угнали: о происшествии он узнал только от полицейских, но все равно подал заявление о хищении автомобиля. Нанесенный ущерб он оценил в 380 тысяч рублей.
Как отметил представитель пресс-службы УМВД по Омской области, сейчас в отношении горе-водителя возбуждено два уголовных дела: из-за угона и повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, на мужчину также составлены протоколы об административных правонарушениях: управление автомобилем без прав и необходимых документов и игнорирование требований полицейских.
Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП с участием 8-летнего ребенка в одном из дворов Омска: мальчик оказался позади паркующегося автомобиля и попал под машину. Происходящее зафиксировала одна из камер видеонаблюдения.