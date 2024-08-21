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иллюстрация

Пара дел и 3 протокола. Пьяный омич угнал авто из сервиса и устроил погоню с полицией

21 августа 2024, 10:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Сотрудники ДПС задержали пьяного омича, угнавшего чужую машину из сервиса

Утро для экипажа ДПС, дежурившего на Комбинатской улице, получилось не самым спокойным: полицейским пришлось вступить в погоню за подозрительным водителем, проигнорировавшим требование остановиться. Как оказалось, на то были «веские» причины: опьянение и чужая машина.

В пресс-службе УМВД по Омской области поделились кадрами погони, случившейся сегодня утром на Комбинатской улице Омска: к счастью, преследование продлилось недолго и обошлось без последствий для окружающих — мужчину удалось остановить на улице Белозерова.

Как выяснили сотрудники ДПС, причин для игнорирования требований ПДД и представителей власти было сразу несколько: во-первых, нарушитель был пьян, во-вторых, белый ВАЗ-217030 ему не принадлежал, и, в-третьих — ранее мужчину уже лишали прав из-за пьянства за рулем.

Позже в ведомстве смогли установить всю хронологию событий, предшествовавшую задержанию: на допросе 22-летний молодой человек рассказал, что работает в автосервисе на Заводской улице. Ночью, недалеко от своего места работы, мужчина распивал горячительные напитки и поэтому решил переночевать в мастерской. Однако желание прокатиться по ночному городу возобладало, и мужчина сел за руль автомобиля, который клиент ранее оставил для ремонта.

К слову, настоящий владелец машины и не подозревал, что его машину угнали: о происшествии он узнал только от полицейских, но все равно подал заявление о хищении автомобиля. Нанесенный ущерб он оценил в 380 тысяч рублей.

Видеозапись погони и задержания угонщика
Видео: Пресс-служба УМВД по Омской области

Как отметил представитель пресс-службы УМВД по Омской области, сейчас в отношении горе-водителя возбуждено два уголовных дела: из-за угона и повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, на мужчину также составлены протоколы об административных правонарушениях: управление автомобилем без прав и необходимых документов и игнорирование требований полицейских.

Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП с участием 8-летнего ребенка в одном из дворов Омска: мальчик оказался позади паркующегося автомобиля и попал под машину. Происходящее зафиксировала одна из камер видеонаблюдения.

Малыш в больнице. 8-летний мальчик попал под машину в одном из дворов Омска
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#Илья Скобин#Видео
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