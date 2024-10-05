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Бабье лето

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2024
Погодные аномалии осени: Омск признали лидером по продолжительности «бабьего лета»
5 октября, 07:41
Вторая волна бабьего лета. На выходных погода в Омске резко изменится
25 сентября, 10:23
«Сибирская зима» в сентябре. Омичей ждет аномальное похолодание
25 сентября, 05:48
Как в Сочи. Октябрь в Омской области начнется с мощного потепления и солнца
18 сентября, 06:58
Скандал в хоккейной семье, бабье лето и приближение магнитной бури. Омск сегодня
17 сентября, 15:01
Вторая волна бабьего лета: сентябрь еще подкинет сюрприз омичам
17 сентября, 04:15
Пора утепляться. Вслед за бабьим летом по Омской области ударят сибирские холода
12 сентября, 07:39
«День неприятностей». Стало известно, когда будет рекордно жарко в сентябре в Омске
11 сентября, 08:33
Надолго пришло тепло? Бабье лето в Омской области сменит снежный циклон
10 сентября, 06:35
Две волны бабьего лета? В Омскую область надолго пришла очень нетипичная погода
9 сентября, 04:44
Стало известно, когда в Омской области прекратятся дожди и заморозки
6 сентября, 05:24
Бархатный сезон. Стало известно, когда в Омскую область нагрянет волна бабьего лета
4 сентября, 07:29
Приятный сюрприз. Стала известна новая дата бабьего лета в Омской области
31 августа, 11:08
Аномальные холода, задержание Павла Дурова и юный водитель. Омск в воскресенье
25 августа, 13:58
Никакого бабьего лета? Омичам спрогнозировали аномальный сентябрь
25 августа, 04:00
2023
Стало известно, когда закончится бабье лето в Омской области
18 сентября 2023, 06:41
Как летом. В ближайшие дни в Омскую область снова придет теплая погода
О резком потеплении сообщают в Обь-Иртышском УГМС.
6 сентября 2023, 13:02
Ждать ли бабье лето? В Омске прогнозируют пасмурную и прохладную погоду
4 сентября 2023, 07:26
2022
Бабье лето в Омске обещает быть экстремально коротким
Ожидается, что теплая погода выпадет на выходные дни под конец месяца.
8 сентября 2022, 10:09

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