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В Омской области вместо бабьего лета спрогнозировали аномальный сентябрь

Никакого бабьего лета? Омичам спрогнозировали аномальный сентябрь

25 августа 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney

В Омской области вместо бабьего лета спрогнозировали аномальный сентябрь

Осень в регионе начнется с резкого похолодания.

По предварительному прогнозу сервиса визуализации погоды Ventusky, в этом году омичам не стоит ждать бабьего лета. С началом осени в регион придет резкое похолодание. Уже с 1 сентября синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до +11 градусов.

По информации Ventusky, до 4 сентября включительно днем не будет теплее +14 градусов, а 5 сентября похолодает до +8 градусов. Ко всему прочему, всю первую неделю сентября Омская область окажется под влиянием дождевого циклона. Также местами по области будет туманно.

Фото: Ventusky

Добавим, что, по данным метеорологов, на следующей рабочей неделе, с 26 по 29 августа, температура воздуха в регионе будет комфортной — в пределах +20 градусов. Но уже в самые последние дни лета она начнет понижаться.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Дожди#Прогноз#Ливни#Бабье лето#Вентускай
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