Никакого бабьего лета? Омичам спрогнозировали аномальный сентябрь

По информации Ventusky, до 4 сентября включительно днем не будет теплее +14 градусов, а 5 сентября похолодает до +8 градусов. Ко всему прочему, всю первую неделю сентября Омская область окажется под влиянием дождевого циклона. Также местами по области будет туманно.