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Крыша и верхние этажи дома серьезно пострадали при хлопке газовоздушной смеси

Взрыв газа в жилом доме в Кизеле: что известно на данный момент

22 августа 2024, 08:44
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Крыша и верхние этажи дома серьезно пострадали при хлопке газовоздушной смеси

В Пермском крае произошел хлопок газа в жилом четырехэтажном доме

Дом №34 на улице Ленина в городе Кизел серьезно пострадал из-за хлопка смеси бытового газа и воздуха: по данным управления МЧС по Пермскому краю, сейчас спасатели работают над разбором завалов.

Сегодня утром, 22 августа, в городе Кизел (Пермский край), в доме №34 по улице Ленина произошел хлопок газа — трагическая ситуация сразу же была поставлена на личный контроль губернатора края, Дмитрия Махонина. К сожалению, по последним данным краевого министерства здравоохранения, без пострадавших не обошлось: один человек получил травмы и был доставлен в больницу.

На данный момент жильцы дома эвакуированы — как сообщили в управлении МЧС по Пермскому краю, спасатели вывели из поврежденного дома 26 человек, из них трое — дети. Инцидент уже стал причиной прокурорской проверки: непосредственно на место событий прибыл заместитель краевого прокурора, Алексей Иванов. Также в прокуратуре отметили, что проконтролируют ход реализации мер поддержки для эвакуированных жильцов, а так же процесс предоставления им временного жилья.

Кроме того, Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело — на месте происшествия уже работает следственная группа. Как отметили представители СК, в произошедшем могут быть признаки преступления, предусмотренного 238 статьей уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отметим, что в июле в Омске произошло похожее несчастье: напомним, 19 июля на улице 18-я Линия произошло серьезное возгорание — площадь горения на момент пожара оценивалась в тысячу квадратных метров, а в огне оказалось сразу 7 жилых домов. К сожалению, пожар стал причиной смерти местного жителя. Как позже выяснилось причиной огненного бедствия стала разгерметизация подземного газопровода: обильные дожди, прошедшие незадолго до инцидента, вызвали проседания грунта, который и «продавил» газовую магистраль. Однако на этом проблемы местных жителей не закончились:

«Не сожгли, так затопят». Омичи на 19-й Линии столкнулись с потопом после пожара
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Безопасность#Пострадавшие#Эвакуация#Уголовное дело#МЧС#Новости#Дожди#Прокурорская проверка#Газопровод#Взрыв газа#Пермский край
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