Взрыв газа в жилом доме в Кизеле: что известно на данный момент

На данный момент жильцы дома эвакуированы — как сообщили в управлении МЧС по Пермскому краю, спасатели вывели из поврежденного дома 26 человек, из них трое — дети. Инцидент уже стал причиной прокурорской проверки: непосредственно на место событий прибыл заместитель краевого прокурора, Алексей Иванов. Также в прокуратуре отметили, что проконтролируют ход реализации мер поддержки для эвакуированных жильцов, а так же процесс предоставления им временного жилья.