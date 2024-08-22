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Взрыв газа

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Взрыв газа в жилом доме в Кизеле: что известно на данный момент
22 августа, 08:44
В Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушился дом: что известно на данный момент
1 августа, 08:47
В Омске осудили сотрудника АГЗС, по вине которого в доме взорвался газовый баллон
5 июля, 07:01
Знал о последствиях. Из-за халатности сотрудника омской АГЗС погибла семейная пара
Житель Омской области заправил бытовые баллоны газом для автомобилей, устройство взорвалось в жилом доме, теперь мужчине грозит уголовное наказание.
5 апреля, 09:28
2023
После взрыва газа в Котельниково Андрей Бочаров провел оперативное совещание
Спасатели эвакуировали 70 жильцов многоквартирного дома, при взрыве погиб один человек, еще один находится в реанимации.
23 октября 2023, 13:36
В Омске найдены компании, которые могут иметь отношение ко взрыву дома в Новосибирске
В результате трагедии в жилой пятиэтажке полностью обрушились два подъезда и погибло не менее 10 человек.
10 февраля 2023, 04:42
Меняли трубы. Задержанные за взрыв дома в Новосибирске омичи дали первые показания
Подозреваемые пояснили, что проникали в квартиры под видом легальных газовщиков.
9 февраля 2023, 19:43
Жителей Омской области задержали из-за взрыва газа в Новосибирске
Жителей Омской области задержали по уголовному делу о хлопке газа в жилом доме в Новосибирске.
9 февраля 2023, 13:37

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