«Все утонули». Омичи пожаловались на последствия непрекращающихся дождей

Омскую область накрыл циклон с дождями. Осадки ожидаются в регионе почти до конца августа, а в пабликах тем временем продолжают появляться жалобы горожан на затопленные улицы. Так, в телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.» омичка Ирина М. написала, что в этом году горожане особенно сильно страдают от потопов. Хотя, конечно, эта проблема актуальна из года в год.