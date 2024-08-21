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Омичи пожаловались на затопленные улицы после непрекращающихся дождей

«Все утонули». Омичи пожаловались на последствия непрекращающихся дождей

21 августа 2024, 04:01
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на затопленные улицы после непрекращающихся дождей

В мэрии разделяют беспокойство жителей. Но для решения проблемы нужны большие деньги.

Омскую область накрыл циклон с дождями. Осадки ожидаются в регионе почти до конца августа, а в пабликах тем временем продолжают появляться жалобы горожан на затопленные улицы. Так, в телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.» омичка Ирина М. написала, что в этом году горожане особенно сильно страдают от потопов. Хотя, конечно, эта проблема актуальна из года в год.

«Но в этом году все утонули, значит, что-то не то? Где-то проблема, и не только в ливнях. Линии, 3-й разъезд, Осташково, Кировск — тоже заливало. Почему высшим то на это все равно?», — задалась вопросом жительница.

В омской мэрии ответили, что понимают сложную ситуацию с отведением воды с дорог в Омске. Более того, в городе есть участки совсем не оборудованные ливневой канализацией. На это дело требуются большие деньги.

«Работа в данном направлении ведется, но требует больших затрат. Администрация города занимается решением данного вопроса, но работа ведется постепенно. В случае подтопления вы можете обратиться по телефону диспетчерской службы „Управления дорожного хозяйства и благоустройства“ 31-74-82», — добавили в администрации.

Напомним, и в этом году Омск уже не раз сталкивался с последствиями непогоды. Буквально в июле после череды сильных дождей затопило Любинский проспект, Камергерский переулок, подземные переходы, заведения. А еще с неба падал настолько крупный град, что омичи сравнивали его с пельменями.

Помимо дождей и гроз, на Омскую область опустится туман
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Мэрия#Администрация#Циклон#Дожди#Непогода#Град#Затопление#Ливневая канализация
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