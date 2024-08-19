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Posted Сегодня, 17:15

Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

На Омскую область обрушатся ливни с грозами и туманом

На Омскую область обрушится грозовой дождь и опустится туман

19 августа 2024, 17:15
Фото: Изображение Midjourney

На Омскую область обрушатся ливни с грозами и туманом

Непогода ждет омичей до конца недели.

В последней декаде августа Омскую область захватит плохая погода. По данным сервиса Ventusky, с предстоящей среды и до конца недели в регионе будет дождливо и туманно.

Так, с 20 по 23 августа на регион ночью и утром будет опускаться туман. Самый дождливый и грозовой день прогнозируют в пятницу. Тогда же обещают порывы ветра до 13 м/с, которые по шкале Бофорта считаются сильными.

По предварительному прогнозу, до 24 августа включительно будет +17… +20 градусов, а 25 августа днем резко похолодает до +14 градусов. Однако уже со вторника, 27 августа, и до конца месяца температура снова стабильной и комфортной — до +21 градуса.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Туман#Август
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