На Омскую область обрушится грозовой дождь и опустится туман

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
В последней декаде августа Омскую область захватит плохая погода. По данным сервиса Ventusky, с предстоящей среды и до конца недели в регионе будет дождливо и туманно.
Так, с 20 по 23 августа на регион ночью и утром будет опускаться туман. Самый дождливый и грозовой день прогнозируют в пятницу. Тогда же обещают порывы ветра до 13 м/с, которые по шкале Бофорта считаются сильными.
По предварительному прогнозу, до 24 августа включительно будет +17… +20 градусов, а 25 августа днем резко похолодает до +14 градусов. Однако уже со вторника, 27 августа, и до конца месяца температура снова стабильной и комфортной — до +21 градуса.