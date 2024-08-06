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Published Сегодня, 13:29

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Updated Сегодня, 13:32

За июль в Омской области произошло более двухсот жестких ДТП

312 пострадавших и 17 погибших. За июль в Омской области произошло более двухсот ДТП

6 августа 2024, 13:29
Фото: Продвижение безопасности

За июль в Омской области произошло более двухсот жестких ДТП

В МВД России сообщили, что в июле на дорогах Омской области произошло 241 ДТП, в авариях погибли 17 человек, еще 312 пострадали.

В прошлом месяце на дорогах Омской области произошло 241 ДТП. В авариях погибли 17 человек, еще 312 получили травмы разной степени тяжести. Отмечается, что июльский показатель стал самым высоким с начал года.

Чтобы сократить количество дорожных происшествий с 8 августа в регионе начнет работать социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности». На нескольких АЗС города будут установлены «Дорожные колеса фортуны», с помощью них водители смогут проверить свои знания о правильном выборе скорости на дороге.

«В ходе проведения акции нам важно проработать основные заблуждения водителей, которые думают, что для безопасного движения достаточно не нарушать скоростной режим. Но запрещающий дорожный знак указывает максимально возможную скорость, а принимает решение человек. И он обязан принимать решения, оценив и интенсивность движения, и погодные условия, и сложность маневра», — подчеркнул генеральный директор ФКУ «Дирекция программы ПБДД» Игорь Королев.

По плану соцкампании, в акции примет участие не менее 4 000 жителей Омской области. Все участники, которые согласятся проверить свои знания, получат призы. А тем, кто затрудняется с ответами, консультанты напомнят, как правильно выбирать скорость.

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