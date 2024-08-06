В Омске виновник ДТП, в котором пострадали пенсионерка и ребенок, пойдет под суд

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело 33-летнего омича, который стал виновником тройного ДТП с пострадавшими. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, утром 19 января мужчина за рулем «Хонды» ехал по проспекту Мира. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и врезался в автобус с 40 пассажирами, а после — в автомобиль «Ниссан».
В результате аварии серьезные травмы получили пассажиры «Ниссана» — 7-летняя девочка и 72-летняя пенсионерка. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд, виновному водителю грозит наказание до 2 лет лишения свободы.