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В Омске виновник ДТП, в котором пострадали пенсионерка и ребенок, пойдет под суд

В Омске виновник ДТП, в котором пострадали пенсионерка и ребенок, пойдет под суд

6 августа 2024, 11:31
Фото: Прокуратура Омской области
Прокуратура передала в суд дело омича, который стал виновником тройного ДТП с пострадавшими, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело 33-летнего омича, который стал виновником тройного ДТП с пострадавшими. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, утром 19 января мужчина за рулем «Хонды» ехал по проспекту Мира. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и врезался в автобус с 40 пассажирами, а после — в автомобиль «Ниссан».

В результате аварии серьезные травмы получили пассажиры «Ниссана» — 7-летняя девочка и 72-летняя пенсионерка. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд, виновному водителю грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Аварии#Авария#Дети#ДТП с детьми#Новости#ДТП с ребенком
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