Мощное Солнце, захлебнувшаяся дорога и новый член стаи. Омск в воскресенье

Синоптики обещают достаточно комфортную неделю — возможно, даже получится позагорать. Первые рабочие дни будут не самыми теплыми, с небольшой вероятностью осадков, а затем город будет понемногу прогреваться: на пару дней в Омске установится настоящая жара. А вот выходные, как и День Города, могут скрывать в себе неприятные сюрпризы, способные расстроить все планы. Какие именно — можно узнать в нашем материале.