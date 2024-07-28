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Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Мощное Солнце, захлебнувшаяся дорога и новый член стаи. Омск в воскресенье

Мощное Солнце, захлебнувшаяся дорога и новый член стаи. Омск в воскресенье

28 июля 2024, 14:00
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. «Дорогое» Солнце.

Синоптики обещают достаточно комфортную неделю — возможно, даже получится позагорать. Первые рабочие дни будут не самыми теплыми, с небольшой вероятностью осадков, а затем город будет понемногу прогреваться: на пару дней в Омске установится настоящая жара. А вот выходные, как и День Города, могут скрывать в себе неприятные сюрпризы, способные расстроить все планы. Какие именно — можно узнать в нашем материале.

Сумасшедшая жара и грозы. Синоптики рассказали омичам о погоде на будущую неделю
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Новость №2. «Затонувшая» Окружная дорога.

Водители, регулярно пользующиеся этим путем, в очередной раз столкнулись с трудностями в преодолении привычного пути: Окружная дорога покрылась ямами и лужами. Но омичи не теряют присутствия духа — терпение, аккуратность и взаимное уважение позволяет им преодолевать практически «штатную ситуацию». Вот только не все участники дорожного движения в этот раз смогли миновать самые проблемные участки:

«Ситуация штатная». Омичи пожаловались на состояние Окружной дороги
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Новость №3. Из «выводка» — в «стаю».

Сегодня стало известно, где будет продолжать свою карьеру бывший «ястреб» — Богдан Киселевич. Как оказалось, навыки, опыт и стиль игры олимпийского чемпиона пришлись как нельзя кстати хоккейному клубу «Нефтехимик» из города Нижнекамск — контракт с ним заключили на год.

Добро пожаловать в стаю. Экс-защитник омского «Авангарда» перешел в «Нефтехимик»
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