Мощное Солнце, захлебнувшаяся дорога и новый член стаи. Омск в воскресенье

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Синоптики обещают достаточно комфортную неделю — возможно, даже получится позагорать. Первые рабочие дни будут не самыми теплыми, с небольшой вероятностью осадков, а затем город будет понемногу прогреваться: на пару дней в Омске установится настоящая жара. А вот выходные, как и День Города, могут скрывать в себе неприятные сюрпризы, способные расстроить все планы. Какие именно — можно узнать в нашем материале.
Водители, регулярно пользующиеся этим путем, в очередной раз столкнулись с трудностями в преодолении привычного пути: Окружная дорога покрылась ямами и лужами. Но омичи не теряют присутствия духа — терпение, аккуратность и взаимное уважение позволяет им преодолевать практически «штатную ситуацию». Вот только не все участники дорожного движения в этот раз смогли миновать самые проблемные участки:
Сегодня стало известно, где будет продолжать свою карьеру бывший «ястреб» — Богдан Киселевич. Как оказалось, навыки, опыт и стиль игры олимпийского чемпиона пришлись как нельзя кстати хоккейному клубу «Нефтехимик» из города Нижнекамск — контракт с ним заключили на год.