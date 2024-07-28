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Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

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Сумасшедшая жара и грозы. Синоптики рассказали омичам о погоде на будущую неделю

28 июля 2024, 03:48
Фото: gorod55.ru
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В Омскую область придет жара +32 градуса и продолжительные грозы

Грядущая неделя придется по вкусу любителям жаркой погоды и ясного солнца — прогнозы синоптиков обещают существенное повышение температуры. Однако внезапное тепло будет не «бесплатным»: сразу после него регион могут накрыть дожди и грозы.

По информации портала Ventusky, омичей ждет целая неделя нестабильной погоды: солнце, как и тепло, регулярно будут сменять дожди. Более того — даже есть вероятность, что капризы погоды могут «подмочить» ощущения и от торжеств, посвященных Дню города, но — обо всем по порядку.

В понедельник, 29 июля, погода будет относительно комфортной: 18-22 градуса тепла в течение дня. Однако дачникам стоит быть осторожнее — согласно прогнозу, ночные температуры будут куда ниже: 13-15 градусов тепла. Кроме того, во второй половине дня прогнозируется усиление ветра: его порывы могут достигать 14 м/с. Вместе с ветром также вероятен и дождь — тому будет способствовать пасмурная погода.

Собственно, поэтому вторник тоже будет хмур, сер и прохладен: синоптики предупреждают о пасмурной и дождливой погоде практически на протяжении всего дня — небо станет ясным только к вечеру. Прогнозируемая температура +17-20 градусов, есть вероятность внезапных порывов ветра 11 м/с.

А уже со среды, 31 июля, и начнется существенное повышение температуры: утро по прежнему будет прохладным (+14-19 градусов), но к обеду термометр поползет вверх — в течение дня ожидается +24-26 градусов тепла, безветренная погода и ясное небо.

Четверг и пятница, после небольшого разогрева в среду, станут самыми жаркими днями недели, ведь омичей ждет +28-32 градуса тепла с минимальными «отличиями» между днями: четверг будет ясным и с «высокой» облачностью, не мешающей и загорать, а пятница — более пасмурной, с прояснением к середине дня. Вечером последнего буднего дня придет и вестник грядущей непогоды: порывистый ветер со скоростью до 11 м/с.

В четверг Омск окажется в самом эпицентре области горячего воздухаВ четверг Омск окажется в самом эпицентре области горячего воздуха
Наибольший объем осадков придется на День городаНаибольший объем осадков придется на День города
Погода грядущей неделиПогода грядущей недели
В четверг Омск окажется в самом эпицентре области горячего воздуха
Фото: Ventusky

«Расплачиваться» за пару горячих дней придется выходным — в субботу омичей ожидают дожди и грозы, при +20-23 градусах тепла: город будет «остывать» после минувшей жары. В воскресенье также ожидается небольшой дождь — он прогнозируется на вторую половину дня.

Напомним, ранее Город55 сообщал о продолжительных дождях, прогнозируемых на эти выходные. И, хоть небо пока ясное, все еще может «случиться» — поэтому, всегда уточняйте прогноз погоды немного загодя до выхода на улицу.

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#Илья Скобин#Погода#Омск#Выходные#Новости#Температура#Дождь#Жара#Ветер#Прогноз#Синоптики#Грозы#Облачность
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