Сумасшедшая жара и грозы. Синоптики рассказали омичам о погоде на будущую неделю

В понедельник, 29 июля, погода будет относительно комфортной: 18-22 градуса тепла в течение дня. Однако дачникам стоит быть осторожнее — согласно прогнозу, ночные температуры будут куда ниже: 13-15 градусов тепла. Кроме того, во второй половине дня прогнозируется усиление ветра: его порывы могут достигать 14 м/с. Вместе с ветром также вероятен и дождь — тому будет способствовать пасмурная погода.