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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

иллюстрация

«Ситуация штатная». Омичи пожаловались на состояние Окружной дороги

28 июля 2024, 11:22
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи сообщили о затоплении омской окружной дороги

Горожане, пользующиеся городской Окружной дорогой, показали, как выглядит один из участков их пути: водителям приходится преодолевать огромные лужи, уступать дорогу встречному транспорту и даже — объезжать застрявшие автобусы.

Видео, записанное одним из водителей, появилась сегодня на странице популярного среди омичей интернет-сообщества в социальной сети «ВКонтакте»: автомобили на небольшой скорости объезжают целые «озера» воды.

Кроме того, на видеозапись также попал и общественный транспорт: на кадрах заметен автобус, застрявший задней частью корпуса прямо в луже. Движение обычного транспорта тоже затруднено: водители останавливаются, пропуская встречный транспорт, поскольку их полоса почти полностью залита водой.

Скриншот видеоСкриншот видео
Скриншот видео
Фото: Видеозапись на странице интернет-сообщества «Омск Live» в социальной сети «ВКонтакте»

Омичи, принявшие участие в обсуждениях видеозаписи, также отметили, что состояние Окружной дороги уже давно оставляет желать лучшего. Один из комментаторов назвал ситуацию «штатной», поскольку многие водители уже смирились с поврежденным покрытием.

Напомним, ранее Город55 сообщал об автомобилях гостей Сабантуя на Зеленом острове: многие водители припарковали свой транспорт прямо на газоне, что стало причиной недовольства местных жителей.

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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Аварии#Горожане#Потоп#Новости#Окружная дорога
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