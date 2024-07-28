«Ситуация штатная». Омичи пожаловались на состояние Окружной дороги

Кроме того, на видеозапись также попал и общественный транспорт: на кадрах заметен автобус, застрявший задней частью корпуса прямо в луже. Движение обычного транспорта тоже затруднено: водители останавливаются, пропуская встречный транспорт, поскольку их полоса почти полностью залита водой.