«Ситуация штатная». Омичи пожаловались на состояние Окружной дороги

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Видео, записанное одним из водителей, появилась сегодня на странице популярного среди омичей интернет-сообщества в социальной сети «ВКонтакте»: автомобили на небольшой скорости объезжают целые «озера» воды.
Кроме того, на видеозапись также попал и общественный транспорт: на кадрах заметен автобус, застрявший задней частью корпуса прямо в луже. Движение обычного транспорта тоже затруднено: водители останавливаются, пропуская встречный транспорт, поскольку их полоса почти полностью залита водой.
Омичи, принявшие участие в обсуждениях видеозаписи, также отметили, что состояние Окружной дороги уже давно оставляет желать лучшего. Один из комментаторов назвал ситуацию «штатной», поскольку многие водители уже смирились с поврежденным покрытием.
Напомним, ранее Город55 сообщал об автомобилях гостей Сабантуя на Зеленом острове: многие водители припарковали свой транспорт прямо на газоне, что стало причиной недовольства местных жителей.