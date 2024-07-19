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По всему миру в работе устройств с системой Windows случился сбой

Не могут сесть самолеты. По всему миру наблюдается сбой в работе системы Windows

19 июля 2024, 08:31
Фото: 1MI

По всему миру в работе устройств с системой Windows случился сбой

В работе устройств с операционной системой Windows по всему миру случился крупный сбой, из-за которого не могут функционировать аэропорты в ряде стран.

Во всем мире произошел сбой в работе устройств с операционной системой Windows. Пользователи из ряда стран столкнулись с «синим экраном смерти» на устройствах 10 модели.

Сбой стал причиной приостановки полетов самолетов, трудностях в работе компаний в секторах банкинга и других отраслях. Так, из-за проблем с операционной системой аэропорты в США, Испании и Берлине приостановили полеты, несколько авиакомпаний задержали рейсы из-за проблем со связью. В некоторых случаях возникли серьезные проблемы и с системой бронирования билетов.

В издании Register сообщили, что сбой связан с неисправным обновлением датчика Falcon — приложения-антивируса.

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