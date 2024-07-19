Не могут сесть самолеты. По всему миру наблюдается сбой в работе системы Windows

Сбой стал причиной приостановки полетов самолетов, трудностях в работе компаний в секторах банкинга и других отраслях. Так, из-за проблем с операционной системой аэропорты в США, Испании и Берлине приостановили полеты, несколько авиакомпаний задержали рейсы из-за проблем со связью. В некоторых случаях возникли серьезные проблемы и с системой бронирования билетов.