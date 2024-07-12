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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

иллюстрация

Плохие новости. На YouTube будут ухудшаться скорость загрузки и качество видео в РФ

12 июля 2024, 07:51
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На YouTube будут ухудшаться скорость загрузки и качество видео в России

Вероятно, пользователям придется использовать VPN.

Стало известно о проблемах на YouTube. С сегодняшнего дня, 12 июля, работа сервиса будет замедляться. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По официальной версии, на YouTube возникли технические сложности. Уточняется, то это происходит на площадке компании Google в России. То есть проблемы появились на оборудовании, которое установлено на сетевой операторской инфраструктуре и пиринговых стыках.

В источнике говорится, что трафика стало больше, но инфраструктура не обновляется последние два с половиной года. По этой причине работа YouTube замедляется. Система не справляется с таким потоком, есть проблемы с кэшированием и ускорением загрузки контента.

Представители компании «Ростелеком» сообщают, что остатки Google Global Cache в России продолжают выходить из строя. Из-за сбоев на оборудовании Google возникает большой перегруз мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Из-за этого ролики на YouTube могут дольше загружаться, а их качество будет ухудшаться. Это коснется абонентов всех российских операторов. Вероятно, пользователям придется использовать VPN, но это все равно будет перегружать магистральные сети.

Напомним, что Роскомнадзор два дня назад объявил, что YouTube за последний год заблокировал уже 83 канала российских государственных СМИ и общественных деятелей. Также ранее сообщалось, что Правительство РФ намерено замедлиться скорость доступа на видеохостинг YouTube для россиян. Будет создан соответствующий законопроект.

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#Алина Ясинская#Общество#Технологии#Омская область#Россия#Новости#Сбой#Youtube#Технический сбой
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