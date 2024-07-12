Плохие новости. На YouTube будут ухудшаться скорость загрузки и качество видео в РФ

Представители компании «Ростелеком» сообщают, что остатки Google Global Cache в России продолжают выходить из строя. Из-за сбоев на оборудовании Google возникает большой перегруз мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Из-за этого ролики на YouTube могут дольше загружаться, а их качество будет ухудшаться. Это коснется абонентов всех российских операторов. Вероятно, пользователям придется использовать VPN, но это все равно будет перегружать магистральные сети.