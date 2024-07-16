Женат, есть дочь. В Омской области представили нового прокурора Любинского района

В региональном ведомстве рассказали, что 35-летний Дмитрий родился в Омске. У него высшее юридическое образование, которое он получил в омской академии МВД РФ. До вступления на должность прокурора Любинского района он занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за производством дознания и ОРД управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Омской области. Вместе с супругой он воспитывает дочь.