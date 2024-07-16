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Published Сегодня, 07:40

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В Омской области представили нового прокурора Любинского района

Женат, есть дочь. В Омской области представили нового прокурора Любинского района

16 июля 2024, 07:40
Фото: прокуратура Омской области

В Омской области представили нового прокурора Любинского района

Дмитрий Лескин уже приступил к работе.

В Омской области представили нового прокурора Любинского района. На эту должность назначен Дмитрий Лескин. Генеральный прокурор РФ подписал соответствующий приказ.

В региональном ведомстве рассказали, что 35-летний Дмитрий родился в Омске. У него высшее юридическое образование, которое он получил в омской академии МВД РФ. До вступления на должность прокурора Любинского района он занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за производством дознания и ОРД управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Омской области. Вместе с супругой он воспитывает дочь.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил Дмитрию Лескину выстроить качественный, конструктивный контакт в межведомственной работе, следить за содержанием и своевременным ремонтом дорог, соблюдением социальных и жилищных прав граждан, обеспечением их чистой питьевой водой, а также наладить связь с местной администрацией, чтобы нацпроекты развивались быстрее.

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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Россия#Назначение#Прокурор#Отставки и назначения#Новости#Прокурор Алексей Афанасьев
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