Женат, есть дочь. В Омской области представили нового прокурора Любинского района

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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В Омской области представили нового прокурора Любинского района. На эту должность назначен Дмитрий Лескин. Генеральный прокурор РФ подписал соответствующий приказ.
В региональном ведомстве рассказали, что 35-летний Дмитрий родился в Омске. У него высшее юридическое образование, которое он получил в омской академии МВД РФ. До вступления на должность прокурора Любинского района он занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за производством дознания и ОРД управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Омской области. Вместе с супругой он воспитывает дочь.
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил Дмитрию Лескину выстроить качественный, конструктивный контакт в межведомственной работе, следить за содержанием и своевременным ремонтом дорог, соблюдением социальных и жилищных прав граждан, обеспечением их чистой питьевой водой, а также наладить связь с местной администрацией, чтобы нацпроекты развивались быстрее.