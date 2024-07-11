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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

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В омском Заксобрании назначили мировых судей

11 июля 2024, 08:59
Фото: 1MI
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Срок их полномочий составит 3 года.

Сегодня, 11 июля, в Заксобрании Омской области назначили мировых судей. Кандидатов представил врио председателя Облсуда Александр Лопарев.

Должности мировых судей получили Любовь Виджюнене (участок № 112 в Куйбышевском судебном районе), Анастасия Груманцева (участок № 46 в Кировском судебном районе), Ирина Кирсанова (участок № 22 в Омском судебном районе), Эльдар Кучуков (участок № 27 в Саргатском судебном районе), Светлана Филиппова (участок № 110 в Советском судебном районе).

Судьи уже приняли присягу, срок их полномочий составит 3 года.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Назначение#Мировые судьи#Законодательное собрание
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