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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

иллюстрация

Сокращение штата. Омичка через суд заставила больницу выплатить ей зарплату

16 июля 2024, 06:38
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичка через суд заставила больницу выплатить ей зарплату

Сотруднице больницы не выплачивали зарплату, пока она переходила с одной ставки на другую.

В пресс-службе судебных приставов рассказали, что омичка подала иск в суд на частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница „РЖД-Медицина“». Она требует взыскать задолженность по зарплате и компенсацию морального вреда.

Как оказалось, женщина трудилась в больнице на полторы ставки в должности фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории. Ее работу оформили как внутреннее совместительство.

Затем по приказу о сокращении штата омичку перевели на 0,5 ставки. После этого между ней и работодателем было заключено допсоглашение. Однако суд признал это соглашение незаконным, и сотрудницу восстановили в прежней должности. При этом ей не платили зарплату за время незаконного перевода.

В итоге суд частично удовлетворил иск и обязал больницу выплатить задолженность по зарплате, компенсацию морального вреда и судебные расходы на сумму 63 тысячи рублей.

Чтобы исполнить решение суда, судебным приставам пришлось вынести постановление о запрете регистрации автомобилей медучреждения. Меры оказали нужный эффект и руководство организации полностью погасило имеющуюся задолженность. Таким образом, труд омички был оплачен, а решение суда — исполнено.

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