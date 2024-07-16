Сокращение штата. Омичка через суд заставила больницу выплатить ей зарплату

Затем по приказу о сокращении штата омичку перевели на 0,5 ставки. После этого между ней и работодателем было заключено допсоглашение. Однако суд признал это соглашение незаконным, и сотрудницу восстановили в прежней должности. При этом ей не платили зарплату за время незаконного перевода.