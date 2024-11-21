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Судебное решение

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2024
Суд Омской области обязал выплатить пенсионерке 154 тысячи за травму после падения
В Омской области прокуратура добилась компенсации морального вреда для пенсионерки, пострадавшей из-за падения на скользком пороге.
21 ноября, 04:26
В ближайшие дни. Омичам рассказали о сроках включения газа на Поселковых
10 октября, 06:16
Нарушили все сроки. Омский суд обязал выделить квартиру инвалиду 2 группы
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением в защиту прав инвалида 2 группы.
8 августа, 05:40
Сокращение штата. Омичка через суд заставила больницу выплатить ей зарплату
Сотруднице больницы не выплачивали зарплату, пока она переходила с одной ставки на другую.
16 июля, 06:38
Все-таки остановили. Стройку на Пригородной прекратили под контролем приставов
Суд запретил компании «СЗ „Причал-55“» вести строительство, пока дело о передачи земли в собственность находится на рассмотрении.
5 июля, 10:21
Проблемы с пожарной безопасностью. В Омске опечатали центр помощи детям «Радуга»
19 июня, 07:34
Опасно жить. В Омске через суд добились расселения аварийного дома на Магистральной
23 апреля, 06:23
Изменили формулировку. Омского чиновника незаконно уволили по собственному желанию
1 апреля, 06:22
У омского главы сельского поселения отсудили должность из-за утраты доверия
Речь идет о главе Осокинского сельского поселения Сергее Елистратове.
21 марта, 04:00
«Стройбетон» передаст детский сад в Амуре-2 в муниципальную собственность Омска
11 марта, 06:03
Пришлось прыгать. Омичка в суде добилась компенсации за неудачный выход из электрички
В судебном разбирательстве она смогла добиться выплаты в 200 000 рублей за причиненный вред здоровью.
19 февраля, 08:34
2023
Житель Омской области вынудил петербуржца перевести на его счет полмиллиона рублей
Делом занимается Русско-Полянский районный суд.
27 ноября 2023, 08:41
8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
Приговор бывшей чиновнице вынесли сегодня в Куйбышевском районном суде Омска.
14 ноября 2023, 10:08
Апелляция признала необоснованными нормативы по отходам для киосков в Омске
Пятый апелляционный суд рассмотрел жалобу РЭК Омской области на решение Омского областного суда.
17 августа 2023, 05:57
Получил по заслугам. В Омске вынесли приговор лжесотруднику газовой службы
Апелляционный суд оставил в силе приговор 44-летнего омича по делу о мошенничестве под предлогом замены газовых счетчиков.
10 августа 2023, 09:05
Сбил и скрылся. Нарушителю из Омской области вынесли приговор
В Знаменском районном суде вынесен приговор водителю, который сбил девочку и скрылся с места происшествия.
9 августа 2023, 10:10
Прокат квадроциклов в омском парке, где девочке размозжило пальцы, работал незаконно
Прокуратура нашла нарушения у бюджетного учреждения «Спортивный город».
20 марта 2023, 04:08
Суд сохранил отсрочку от мобилизации для 12 омских предприятий
16 февраля 2023, 03:18
«Союз художников России» лишился двух зданий в центре Омска
Восьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу от творческой организации и апелляционную жалобу не удовлетворил.
26 января 2023, 05:22
2022
Здоровье не ждет. Омский минздрав заставили купить партию лекарства от муковисцидоза
Мама больного ребенка добилась закупки лекарства только через суд.
18 августа 2022, 09:13

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