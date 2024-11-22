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2024
Кадровая стабильность: губернатор Омской области продлил контракты с министрами
Губернатор Омской области утвердил продление контрактов с министрами регионального правительства.
22 ноября, 12:05
Омич Дмитрий Зярко вступил в должность первого заместителя мэра Томска
23 октября, 12:27
Пришло время двигаться дальше. Мэр Омска отреагировал на переезд Зярко в Томск
17 октября, 06:38
Стало известно, кто займет должность главы Ленинского округа Омска вместо Зярко
Пост может занять первый заместитель главы Кировского округа Николай Хроленко.
16 октября, 14:32
Ожидания подтвердились. Главой омского департамента архитектуры стал Роман Воробьев
16 сентября, 11:43
Омскому экс-министру Владимиру Куприянову продлили арест еще на два месяца
2 августа, 06:30
Предпочел работать среди живых. Экс-глава омских кладбищ устроился на новую работу
31 июля, 04:52
Сокращение штата. Омичка через суд заставила больницу выплатить ей зарплату
Сотруднице больницы не выплачивали зарплату, пока она переходила с одной ставки на другую.
16 июля, 06:38
В Омской области открыли шесть вакансий для судей
13 июня, 04:04
Виталий Хоценко попросил тщательно проверить ДТП с участием главы Полтавского района
26 мая, 10:26
Кандидатуру омича Юрия Иваненко выдвинули на должность Зампреда Верховного суда РФ
19 мая, 11:25
2023
Омским полицейским и росгвардейцам с 1 января будут доплачивать до 6,5 тысяч в месяц
29 декабря 2023, 12:19
В Омской области главу сельсовета сняли с поста за незаконную рубку леса
Также мужчину приговорили к 2,5 годам условного срока.
13 декабря 2023, 04:09
В омском минкульте переназначили заместителей министра
30 ноября 2023, 02:41
Полномочия замминистров в Омской области планируют ограничить сроком в один год
29 июля 2023, 05:30
Сразу два громких назначения. В омской полиции появились новые руководители
16 марта 2023, 13:16
На пост генменеджера омского «Авангарда» прочат бывшего спортивного журналиста
10 февраля 2023 года Александр Крылов сообщил, что должность займет новый человек.
14 февраля 2023, 12:57
Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
Ранее Ильдар Анварович преподавал в СибГУФК и работал в частных компаниях.
9 февраля 2023, 15:42
2022
В окружные администрации Омска ищут двух замов на зарплату 55 тыс рублей
Вакансии появились на портале госслужбы.
19 августа 2022, 10:37
В омском минобразования собираются изменить состав заместителей министра
Решение должны принять на заседании правительства Омской области.
10 августа 2022, 03:00

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