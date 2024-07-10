«Авангард» разорвал контракт с 25-летним нападающим Круженковым

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Омский «Авангард» и 25-летний нападающий Егор Круженков расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Изначально договор был рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Форвард пришел в «Авангард» в 2022 году. Также выступал за фарм-клуб «Омские крылья». В минувшем сезоне провел за «Авангард» 8 матчей и набрал одно очко, отдав голевую передачу. В составе «Крыльев» Круженков в сезоне-2023/2024 выходил на лед в 33 встречах и заработал 19 очков. Нападающий забил 9 шайб и 10 раз становился ассистентом атаки.
По данным издания «Спорт-экспресс», зарплата Егора Круженкова в «Авангарде» составляла 4 млн рублей в год без учета бонусов.
Ранее омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик» произвели обмен. «Ястребы» отдали защитника Романа Абросимова и получили права на 22-летнего форварда Дмитрия Злодеева.