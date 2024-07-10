«Авангард» разорвал контракт с 25-летним нападающим Круженковым

Форвард пришел в «Авангард» в 2022 году. Также выступал за фарм-клуб «Омские крылья». В минувшем сезоне провел за «Авангард» 8 матчей и набрал одно очко, отдав голевую передачу. В составе «Крыльев» Круженков в сезоне-2023/2024 выходил на лед в 33 встречах и заработал 19 очков. Нападающий забил 9 шайб и 10 раз становился ассистентом атаки.