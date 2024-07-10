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«Авангард» разорвал контракт с 25-летним нападающим Круженковым

10 июля 2024, 09:16
Фото: gorod55.ru
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Хоккеист в минувшем сезоне провел за основную команду 8 игр и набрал одно очко. В составе «Омских крыльев» форвард выходил на лед в 33 матчах.

Омский «Авангард» и 25-летний нападающий Егор Круженков расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Изначально договор был рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Форвард пришел в «Авангард» в 2022 году. Также выступал за фарм-клуб «Омские крылья». В минувшем сезоне провел за «Авангард» 8 матчей и набрал одно очко, отдав голевую передачу. В составе «Крыльев» Круженков в сезоне-2023/2024 выходил на лед в 33 встречах и заработал 19 очков. Нападающий забил 9 шайб и 10 раз становился ассистентом атаки.

По данным издания «Спорт-экспресс», зарплата Егора Круженкова в «Авангарде» составляла 4 млн рублей в год без учета бонусов.

Фото: ХК Авангард

Ранее омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик» произвели обмен. «Ястребы» отдали защитника Романа Абросимова и получили права на 22-летнего форварда Дмитрия Злодеева.

«Авангард» отдал в «Нефтехимик» защитника Абросимова и получил права на Злодеева
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#КХЛ#Омский авангард#Егор Круженков#Трансферы#Форварды
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