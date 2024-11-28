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Китай

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2024
Хоценко рассказал о стратегическом партнерстве Омской области и Казахстана
Губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил на XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
28 ноября, 08:07
Омский боец Петр Ян вышел победителем из боя с бразильцем Дейвисоном Фигейреду
24 ноября, 03:28
Когда лучше покупать холодильники и кондиционеры: ответы экспертов
Предполагается, что стоимость бытовой техники вырастет в несколько раз. Это связано с бюрократическими сложностями, импортом, рост стоимости за рубежом.
29 октября, 10:07
Полное погружение в популярную игру: в Китае геймер собрал дома танк
Видео с процессом сбора китаец выложил в соцсетях. Это сделало его очень популярным.
21 августа, 07:52
Экс-вратарь омского «Авангарда» стал тренером в клубе «Атлант»
Алексей Мурыгин выступал в составе «ястребов» в сезоне-2018/2019.
10 июля, 10:09
Китайцы откладывают поставки электромобиля Volvo в США из-за Байдена
В компании Geely сообщили, что поставок не будет минимум до следующего года по причине «изменения в глобальном автомобильном ландшафте».
3 июля, 11:28
Коммунальный робот и приложение для беременности: какие проекты разрабатывают омичи
9 апреля, 06:21
Новая пандемия или несуществующая болезнь X? Симптомы и мнение иммунологов
25 января, 09:13
2023
Топ арбитража. Директор детсада с миллионным ущербом
5 сентября 2023, 07:42
В Омске снова пытаются продать китайский недострой у «Зеленого острова»
11 августа 2023, 05:11
Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»
4 июля 2023, 11:20
«Нефтехимпроект» в Китае, «черное небо» и Красная книга. Омск сегодня
18 апреля 2023, 14:02
«Сила Сибири — 2» без Омской области. Газопровод в Китай построят в обход региона
Строительство газопровода могло увеличить поступление налоговых отчислений в региональный бюджет и увеличить количество рабочих мест.
17 апреля 2023, 09:20
Более 800 тонн. Из Омской области отправили первую партию кедровых орехов в Китай
В 2022 году экспорт кедровых орехов увеличился более чем в 2 раза.
27 февраля 2023, 08:46
2022
Экономист спрогнозировал снижение цен на пиломатериалы в России
6 мая 2022, 07:35
Губернатор Омской области сообщил о возобновлении авиасообщения с Китаем
14 марта 2022, 14:06

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