Воздушные ворота от «Хвои». Омичи выбрали дизайн-проект для аэропорта в Федоровке

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
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Updated Сегодня, 14:27
Сегодня, 29 марта, завершилось голосование за дизайн-проекты нового аэропорта «Омск-Федоровка». Омичам предстояло выбрать наиболее предпочтительный вариант из четырех концепций, разработанных архитектурными бюро «Студия 44», «Хвоя», «АйЭндДи» и «ЮНК Интерьер».
С 13 марта за проекты аэропорта в Федоровке проголосовало 113,7 тысяч человек. Основная борьба разразилась между концепциями, которые подготовили питерские бюро «Хвоя» и «Студия 44». В результате ожесточенного соперничества победил именно вариант «Хвои», которой отдали предпочтение 43358 человек (38%). Это бюро, напомним, вдохновлялось воротами Омской крепости и представило аэропорт в виде «воздушных ворот».
«Попытались переработать схему так, чтобы аэропорт стал максимально прозрачным и воздушным, чтобы мир авиации — мир неба и мир города — мир земли видели друг друга и могли сообщаться друг с другом. Условно говоря, город видит аэропорт и самолеты, как через окно в комнате. Вместо здания-лабиринта, в котором дезориентированные пассажиры двигаются по указателям, мы предлагаем ясный, удобный и проницаемый аэровокзал», — говорил во время презентации директор бюро «Хвоя» Георгий Снежкин.
Претензии к этому проекту однако были. Например, спикер Заксобрания Омской области Александр Артемов отметил, что в концепцию нужно вписывать еще какие-то дополнительные объекты, чтобы аэропорт посещали ежедневно 8,5-9 тысяч человек, иначе за счет 2-3 тысяч пассажиров окупить терминал будет сложно.
«Классная история с подсветкой потолка, проекциями, бешеная красота», — комментировал на презентации руководитель ИТП «Град» Илья Бальцер.
Помимо этого, в дальнейшей работе над концепцией аэропорта в «Федоровке», а изменения точно будут, омские чиновники и архитекторы просили особенно уделить внимание наличию закрытого паркинга и коммерческой составляющей (фудкорт, кинотеатр), чтобы омичам было чем заняться в аэропорту, пока они дожидаются своего рейса.
Само строительство будущего аэропорта обойдется в 42,6 млрд рублей и завершится в 2028 году. Инвестором выступает УК «Аэропорты регионов».