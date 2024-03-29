Воздушные ворота от «Хвои». Омичи выбрали дизайн-проект для аэропорта в Федоровке

Помимо этого, в дальнейшей работе над концепцией аэропорта в «Федоровке», а изменения точно будут, омские чиновники и архитекторы просили особенно уделить внимание наличию закрытого паркинга и коммерческой составляющей (фудкорт, кинотеатр), чтобы омичам было чем заняться в аэропорту, пока они дожидаются своего рейса.