Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП в омских нефтяниках

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Информационный центр Следкома сообщил о поручении главе Следственного управления Омска доложить о ходе и результатах проверки ДТП, случившегося в городке Нефтяников в минувшую пятницу, 5 июля.
Как отмечается в сообщении, центральный аппарат СК РФ также приступил к процессуальной проверке инцидента, в котором пострадала 16-летняя девушка. Кроме того, стала известна и предварительная причина аварии — водитель автобуса пренебрег соблюдением безопасной дистанции между пассажирским транспортом, где в сумме, на момент аварии находились 136 человек.