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иллсютрация

Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП в омских нефтяниках

7 июля 2024, 15:00
Фото: 1MI
иллсютрация

Глава СК России поставил на контроль ДТП с участием автобуса в омских Нефтяниках

Резонанс, созданный СМИ и социальными сетями вокруг аварии с участием троллейбуса и автобуса привлек внимание Председателя Следственного комитета России.

Информационный центр Следкома сообщил о поручении главе Следственного управления Омска доложить о ходе и результатах проверки ДТП, случившегося в городке Нефтяников в минувшую пятницу, 5 июля.

Как отмечается в сообщении, центральный аппарат СК РФ также приступил к процессуальной проверке инцидента, в котором пострадала 16-летняя девушка. Кроме того, стала известна и предварительная причина аварии — водитель автобуса пренебрег соблюдением безопасной дистанции между пассажирским транспортом, где в сумме, на момент аварии находились 136 человек.

В омских Нефтяниках автобус врезался в троллейбус, пассажирке понадобилась помощь
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Следственный комитет#СМИ#Автобус#Безопасность#Водитель#Авария#Проверка#Троллейбус#Новости#Инцидент#Нефтяники#Пострадавшая#Бастрыкин#Дистанция
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