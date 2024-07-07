Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП в омских нефтяниках

Как отмечается в сообщении, центральный аппарат СК РФ также приступил к процессуальной проверке инцидента, в котором пострадала 16-летняя девушка. Кроме того, стала известна и предварительная причина аварии — водитель автобуса пренебрег соблюдением безопасной дистанции между пассажирским транспортом, где в сумме, на момент аварии находились 136 человек.