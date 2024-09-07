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Пострадавшая

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2024
В Омске в ДТП с иномаркой и «Ладой» пострадала женщина
7 сентября, 08:25
Вылетел на встречку. В ДТП на Левом берегу пострадала 17-летняя омичка
Молодой человек выехал на встречку и врезался в другую иномарку.
16 июля, 03:39
Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП в омских нефтяниках
7 июля, 15:00
Перепутала педали. Суд вынес приговор омичке, которая сбила павильон с людьми
10 июня, 08:44
Глава Следкома поручил проверить дело подростков, стрелявших в омичку с коляской
9 июня, 04:56
Есть пострадавшие. Суд накажет омичку, которая сбила уличный павильон с людьми
20 мая, 08:34
Стало известно состояние омички, которую придавило торговой палаткой
30 апреля, 06:49
Палатка-убийца, обрушение дома и задержание взрывателя банкоматов. Омск сегодня
29 апреля, 14:00
Пострадавшая в ДТП омичка добилась компенсации в 300 000 рублей от виновного водителя
Иск в суд подала женщина, получившая из-за происшествия средней тяжести вред здоровью.
17 января, 03:49
2023
«Поступил сигнал о хлопке пыли». В Кемерово произошел пожар на ТЭЦ
Сотрудница предприятия получила ожоги.
14 сентября 2023, 08:08
Владельца батутного центра в Омске заставили заплатить гостье за сломанную ногу
Прокуроры выяснили, что пострадавшей девушке не провели инструктаж и не предупредили о возможной опасности.
4 июля 2023, 05:22

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